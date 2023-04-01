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Силы обороны отразили более 50 атак, ожесточенные бои идут за три города – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 1 апреля 2023, 18:23
Силы обороны отразили более 50 атак, ожесточенные бои идут за три города – сводка Генштаба
фото Генштаба ВСУ

В субботу Силы обороны отбили более 50 атак противника, самыми ожесточенными остаются бои за районы городов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение этих суток подразделениями Сил обороны Украины было отражено более 50 атак противника. Самыми ожесточенными остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка".

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Детали: В течение суток противник нанес 2 ракетных, 25 авиационных ударов и совершил 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Не имея желаемых результатов на поле боя, враг продолжает цинично вести войну против мирных граждан. В субботу РФ снова нанесла ракетные удары по гражданским объектам города Дружковка Донецкой области и других населенных пунктах Украины, применив баллистические ракеты. Есть раненые среди гражданского населения. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Высшее политическое руководство республики Беларусь продолжает поддерживать российскую агрессию, предоставляет противнику воздушное пространство и территорию.

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На белорусских полигонах продолжается подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил РФ. Вместе с тем, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Александровка Черниговской области; Барановка, Волфино, Катериновка, Кондратовка, Новониколаевка, Поповка Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Зыбино, Охримовка и Красное Первое на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка, Купянск, Песчаное, Крохмальное и Новоселовское Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Колодязи, Диброва, Белогоровка и Раздоловка Луганской области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурма города Бахмут. Однако украинские защитники мужественно держат населенный пункт. В то же время, противник вел безуспешные наступательные действия в Богдановке Донецкой области. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дилиевка, Нью-Йорк и Дружковка.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки. Обстрелял Авдеевку, Орловку, Нетайлово, Красногоровку, Георгиевку и Марьинку.

На Шахтерском направлении в течение суток враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии, совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Осуществил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них - Времовка Донецкой области; Бурлацкое, Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, а также Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Берислав, Веселое, Николаевка, Бургунка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, a подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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