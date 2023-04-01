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В Украине начал действовать закон об е-резидентстве

Катерина ТищенкоСуббота, 1 апреля 2023, 22:15
В Украине начал действовать закон об е-резидентстве
иллюстративное фото Pixabay

С 1 апреля начал действовать закон об е-резидентстве, который позволит иностранцам вести бизнес в Украине.

Источник: Министерство цифровой трансформации

Дословно: "С сегодняшнего дня начал действовать закон о е-резидентстве. Вскоре состоится тестирование проекта для госорганов. А после утверждения всей необходимой дополнительной нормативно-правовой базы иностранные IT-специалисты смогут становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет. И это все онлайн".

Детали: В Минцифры добавили, что сейчас вместе с НБУ, МИД, Минюстом, МВД, СБУ и Государственной налоговой службой работают над нормативно-правовой базой, которая позволит запустить проект полноценно. Кроме того, органы власти протестируют сервис, с помощью которого иностранцы смогут подавать заявку на получение статуса е-резидента.

Запуск проекта е-резидентства позволит иностранцам:

  • в несколько кликов становиться предпринимателями в Украине;
  • дистанционно управлять своим делом с помощью современных технологий;
  • подписывать документы электронной подписью;
  • дистанционно открывать банковские счета и управлять ими;
  • платить налоги на льготных условиях.

"Согласно закону, е-резидентами не могут стать предприниматели, которые имеют доход в Украине. Это означает, что е-резиденты будут предоставлять услуги исключительно другим иностранцам. Граждане России и стран, входящих в "серый" или "черный" список FATF, стать е-резидентами не смогут", - отметили в Минцифры.

Прямая речь замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александра Борнякова: "После завершения тестирования планируем привлечь около 1000 е-резидентов. Ожидаем предоставления последнего разрешения от НБУ, которое поможет запустить проект полноценно. Речь идет о возможности для е-резидентов переводить средства на собственный счет за рубежом в валюте. Для украинского бюджета проект будет нести дополнительные доходы. Также он будет способствовать популяризации Украины как мирового IT-бренда и росту нашей позиции в международных рейтингах, в частности Doing Business".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 6 октября 2022 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №5270 об электронном резидентстве.

Темы: бизнесМинцифры
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