Россия не достигла поставленных целей до конца марта – ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что Россия провалила так называемое "большое" зимнее наступление и не достигла поставленных целей – полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Источник: ISW

Детали: Военные аналитики отмечают, что российские, украинские и западные источники отметили 1 апреля, что зимнее наступление российских войск не достигло поставленной Кремлем цели - захват территорий по административным границам Донецкой и Луганской областей до 31 марта.

Эксперты указывают и на то, что российские военные блогеры обеспокоены тем, что войска РФ должны завершить свои наступательные операции в Бахмуте и Авдеевке, чтобы подготовиться к украинским контрнаступлениям, которые они ожидают между 16 апреля и 9 мая.

Военные блогеры подчеркнули свое разочарование тем, что в течение зимы не было решающих боев, и отметили, что Россия не сможет продолжать широкомасштабную наступательную операцию, если не сможет удержать под контролем Бахмут и Авдеевку в течение следующих недель.

Специалисты напоминают: ISW уже давно оценивал, что российское зимнее наступление вряд ли будет успешным из-за постоянной неспособности командования оккупантов понять временные и пространственные отношения, связанные с такой кампанией.

Институт также оценивал, что России не хватит боевой мощи, необходимой для проведения более чем одной крупной наступательной операции в Донецкой и Луганской областях, а продолжающиеся призывные кампании в России и на оккупированных украинских территориях могут свидетельствовать о том, что Россия готовится к нехватке резервов.

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В отчете отмечается: растущие спекуляции относительно изменений в российском военном командовании, вероятно, указывают на то, что Россия может вскоре провести перестановки в высшем военном командовании РФ из-за неудачной зимней наступательной операции.

Основные выводы аналитиков ISW за 1 апреля: