Защитники отбили более 70 вражеских атак – сводка

За минувшие сутки Силы обороны отбили более 70 атак россиян и нанесли 11 ударов по районам скопления россиян.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки благодаря организованным и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины, а также личному мужеству каждого защитника было отражено более 70 атак противника на указанных направлениях.

Самыми горячими остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка".

Детали: За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

В частности, россияне нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам города Дружковка и Авдеевка Донецкой области, применив баллистические ракеты. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

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Кроме того, в течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Карповичи и Бронивы Черниговской области; Середина-Буда, Эсмань, Сидоровка, Стариково, Стукаловка, Белополье и Сосновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Зибино, Охримовка, Красное Первое на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Крохмальное и Новоселовское Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Колодязи, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль, военнослужащие Сил обороны отбили более 25 вражеских атак.

Также, за прошедшие сутки защитники отбили атаки противника в районе населенных пунктов Богдановка и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Богдановка, Григорьевка, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Железное, Дилиевка, Нью-Йорк и Дружковка Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. За прошедшие сутки, только вблизи Марьинки и Авдеевки военнослужащими Сил обороны было отражено более 20 вражеских атак. В то же время, враг обстрелял Степное, Авдеевку, Орловку, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Красногоровку, Марьинку, Георгиевку и Пречистовку.

На Шахтерском направлении враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии, совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Осуществил обстрелы более 40 населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них - Ольговское, Полтавка, Святопетровка, Новоданиловка, Новоандреевка, Новояковлевка Запорожской области, а также Крещеновка, Новоалександровка, Томарино, Тягинка, Токаревка, Приднепровское Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов противника и одну реактивную систему залпового огня.