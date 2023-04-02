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На Херсонщине оккупанты ограничивают передвижение украинцев без паспортов РФ – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 07:14
На Херсонщине оккупанты ограничивают передвижение украинцев без паспортов РФ – штаб
паспорт РФ, фото: ТАСС

В Херсонской области захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, которые не получили паспортов Российской Федерации.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В штабе сообщают, что российские оккупанты продолжают совершать мародерство на временно занятой территории Украины.

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В частности, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области оккупанты вывозят незаконно вырубленный лес кругляк в южном направлении.

Кроме того, в населенном пункте Казачьи Лагери Херсонской области после успешного огневого поражения объекта российских оккупационных войск противник активно проводит проверки мобильных телефонов местных жителей и несанкционированно обыскивает квартиры граждан Украины.

Также российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области.

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В частности, по данным штаба, в населенных пунктах Геническ и Стрелковое на блокпостах российские оккупанты ограничивают передвижение граждан Украины, которые не получили паспортов Российской Федерации.

Во время обысков сообщают, что граждане Украины, которые не получили российские паспорта, после четвертого пересечения блокпоста получат запрет на въезд и выезд.

"Также российская оккупационная так называемая "власть" с целью присвоения недвижимости граждан Украины, активно подделывает документы на право собственности на жилые помещения и базы отдыха, путем фальсификации договоров купли-продажи и дарения", – говорится в сообщении штаба.

Темы: ГенштабХерсонская областьоккупация
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