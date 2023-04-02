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На Херсонщине оккупанты ограничивают передвижение украинцев без паспортов РФ – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 07:14
На Херсонщине оккупанты ограничивают передвижение украинцев без паспортов РФ – штаб
паспорт РФ, фото: ТАСС

В Херсонской области захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, которые не получили паспортов Российской Федерации.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В штабе сообщают, что российские оккупанты продолжают совершать мародерство на временно занятой территории Украины.

В частности, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области оккупанты вывозят незаконно вырубленный лес кругляк в южном направлении.

Кроме того, в населенном пункте Казачьи Лагери Херсонской области после успешного огневого поражения объекта российских оккупационных войск противник активно проводит проверки мобильных телефонов местных жителей и несанкционированно обыскивает квартиры граждан Украины.

Также российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области.

В частности, по данным штаба, в населенных пунктах Геническ и Стрелковое на блокпостах российские оккупанты ограничивают передвижение граждан Украины, которые не получили паспортов Российской Федерации.

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Во время обысков сообщают, что граждане Украины, которые не получили российские паспорта, после четвертого пересечения блокпоста получат запрет на въезд и выезд.

"Также российская оккупационная так называемая "власть" с целью присвоения недвижимости граждан Украины, активно подделывает документы на право собственности на жилые помещения и базы отдыха, путем фальсификации договоров купли-продажи и дарения", – говорится в сообщении штаба.

Темы: ГенштабХерсонская областьоккупация
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