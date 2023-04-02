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Россия 60 раз обстреляла Херсонщину из авиации и артиллерии

Воскресенье, 2 апреля 2023, 09:04
Россия 60 раз обстреляла Херсонщину из авиации и артиллерии
ХЕРСОНСКАя ОБЛАТЬ, ФОТО WIKIMAPIA.ORG

Российские оккупанты за сутки 60 раз обстреляли Херсонскую область, есть погибший гражданский, сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Источник: Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "За минувшие сутки противник совершил - 60 обстрелов, выпустив 290 снарядов. Херсонщина находилась под огнем российской авиации, "Градов" и артиллерии.

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Херсон враг обстрелял 6 раз. 26 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома".

Детали: По данным властей, есть жертвы среди гражданского населения - 1 человек погиб, еще двое ранены.

Темы: Херсонобстрелвойна
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