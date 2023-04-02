Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированном Мелитополе раздаются взрывы в локомотивном депо - мэр

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 10:10
В оккупированном Мелитополе раздаются взрывы в локомотивном депо - мэр
МЕЛИТОПОЛЬ, ФОТО РИА НОВОСТИ

В оккупированном Россией Мелитополе в Запорожье раздаются взрывы, сообщил мэр города Иван Федоров.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Взрывное воскресенье для оккупантов в Мелитополе.

Реклама:

В городе раздаются взрывы

Что пылает у врага на этот раз, выясняем".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В следующем сообщении Федоров добавил, что "что-то взрывается в локомотивном депо", а жители видят черный дым.

Темы: Мелитопольоккупациявзрыввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Власти Армении обещают РФ не выдавать Путина суду в Гааге
Британская разведка рассказала о влиянии алкоголизма на российских вояк
Россияне в 5 утра обстреляли Сумскую область, двое гражданских погибли
Путин отправил Лукашенко "подбадривающую" телеграмму
Последние новости
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
Все новости...
Реклама: