В оккупированном Мелитополе раздаются взрывы в локомотивном депо - мэр

В оккупированном Россией Мелитополе в Запорожье раздаются взрывы, сообщил мэр города Иван Федоров.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Взрывное воскресенье для оккупантов в Мелитополе.

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В городе раздаются взрывы

Что пылает у врага на этот раз, выясняем".

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Детали: В следующем сообщении Федоров добавил, что "что-то взрывается в локомотивном депо", а жители видят черный дым.