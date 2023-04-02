В оккупированном Мелитополе раздаются взрывы в локомотивном депо - мэр
Воскресенье, 2 апреля 2023, 10:10
В оккупированном Россией Мелитополе в Запорожье раздаются взрывы, сообщил мэр города Иван Федоров.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "Взрывное воскресенье для оккупантов в Мелитополе.
Реклама:
В городе раздаются взрывы
Что пылает у врага на этот раз, выясняем".
ВИДЕО ДНЯ
Детали: В следующем сообщении Федоров добавил, что "что-то взрывается в локомотивном депо", а жители видят черный дым.