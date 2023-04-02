Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мы движемся к военному поражению: Гиркин создал "клуб рассерженных патриотов"

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 13:41
Мы движемся к военному поражению: Гиркин создал клуб рассерженных патриотов
ГІиРКиН (СТРеЛКОВ), GETTY IMAGES

Диверсант ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), донецкий коллаборант Павел Губарев, пропагандист Максим Калашников и другие заявили о создании так называемого "Клуба рассерженных патриотов", а также выпустили свой манифест.

Источник: "манифест" Гиркина в Youtube

Прямая речь Гиркина: "Мы создаем "Клуб рассерженных патриотов"...

Реклама:

К сожалению, ситуация на фронте, которую средства массовой информации всячески лакируют, крайне негативно влияет на обстановку по всей стране.

Не побоюсь этого сказать, что мы движемся к военному поражению...

Мы влезли в длительную затяжную войну, к которой наша экономика оказалась совершенно не готовой. К ней оказалась не готова и армия, и политическая система".

ВИДЕО ДНЯ

Справка: В самом начале российской военной агрессии в Украине, 21 февраля 2014 года, Гиркин (пользующийся псевдонимом Стрелков) вместе с группой вооруженных боевиков прибыл в Крым и, по его собственному признанию, они под дулом автоматов загоняли местных депутатов в зал, чтобы те голосовали за проведение "референдума" об отделении от Украины.

После "референдума" он покинул Крым, но уже в ночь на 12 апреля во главе группы из более чем полусотни вооруженных боевиков захватил административные здания в Славянске Донецкой области и от имени "ополченцев Донбасса" заявил о создании "Донецкой народной республики".

Весной 2014 года так называемое "народное ополчение Донбасса" взяло штурмом областную администрацию, водрузило на крышу российский флаг и потребовало провести референдум о независимости.

Донецкий сепаратист Губарев стал "народным губернатором".

Калашников – российский пропагандист, военкор.

Темы: ГиркинпропагандавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Гиркин
Арест Гиркина может разозлить часть военных и пропагандистов РФ - разведка Британии
Россияне арестовали Гиркина-Стрелкова
Гиркина-Стрелкова задержали в России по наводке бывшего вагнеровца – СМИ
Последние новости
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
Все новости...
Реклама: