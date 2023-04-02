Мы движемся к военному поражению: Гиркин создал "клуб рассерженных патриотов"

Диверсант ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), донецкий коллаборант Павел Губарев, пропагандист Максим Калашников и другие заявили о создании так называемого "Клуба рассерженных патриотов", а также выпустили свой манифест.

Источник: "манифест" Гиркина в Youtube

Прямая речь Гиркина: "Мы создаем "Клуб рассерженных патриотов"...

К сожалению, ситуация на фронте, которую средства массовой информации всячески лакируют, крайне негативно влияет на обстановку по всей стране.

Не побоюсь этого сказать, что мы движемся к военному поражению...

Мы влезли в длительную затяжную войну, к которой наша экономика оказалась совершенно не готовой. К ней оказалась не готова и армия, и политическая система".

Справка: В самом начале российской военной агрессии в Украине, 21 февраля 2014 года, Гиркин (пользующийся псевдонимом Стрелков) вместе с группой вооруженных боевиков прибыл в Крым и, по его собственному признанию, они под дулом автоматов загоняли местных депутатов в зал, чтобы те голосовали за проведение "референдума" об отделении от Украины.

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После "референдума" он покинул Крым, но уже в ночь на 12 апреля во главе группы из более чем полусотни вооруженных боевиков захватил административные здания в Славянске Донецкой области и от имени "ополченцев Донбасса" заявил о создании "Донецкой народной республики".

Весной 2014 года так называемое "народное ополчение Донбасса" взяло штурмом областную администрацию, водрузило на крышу российский флаг и потребовало провести референдум о независимости.

Донецкий сепаратист Губарев стал "народным губернатором".

Калашников – российский пропагандист, военкор.