Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мы движемся к военному поражению: Гиркин создал "клуб рассерженных патриотов"

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 13:41
Мы движемся к военному поражению: Гиркин создал клуб рассерженных патриотов
ГІиРКиН (СТРеЛКОВ), GETTY IMAGES

Диверсант ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), донецкий коллаборант Павел Губарев, пропагандист Максим Калашников и другие заявили о создании так называемого "Клуба рассерженных патриотов", а также выпустили свой манифест.

Источник: "манифест" Гиркина в Youtube

Прямая речь Гиркина: "Мы создаем "Клуб рассерженных патриотов"...

К сожалению, ситуация на фронте, которую средства массовой информации всячески лакируют, крайне негативно влияет на обстановку по всей стране.

Не побоюсь этого сказать, что мы движемся к военному поражению...

Мы влезли в длительную затяжную войну, к которой наша экономика оказалась совершенно не готовой. К ней оказалась не готова и армия, и политическая система".

Справка: В самом начале российской военной агрессии в Украине, 21 февраля 2014 года, Гиркин (пользующийся псевдонимом Стрелков) вместе с группой вооруженных боевиков прибыл в Крым и, по его собственному признанию, они под дулом автоматов загоняли местных депутатов в зал, чтобы те голосовали за проведение "референдума" об отделении от Украины.

ВИДЕО ДНЯ

После "референдума" он покинул Крым, но уже в ночь на 12 апреля во главе группы из более чем полусотни вооруженных боевиков захватил административные здания в Славянске Донецкой области и от имени "ополченцев Донбасса" заявил о создании "Донецкой народной республики".

Весной 2014 года так называемое "народное ополчение Донбасса" взяло штурмом областную администрацию, водрузило на крышу российский флаг и потребовало провести референдум о независимости.

Донецкий сепаратист Губарев стал "народным губернатором".

Калашников – российский пропагандист, военкор.

Темы: ГиркинпропагандавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-генерала СБУ Наумова заметили на суде в Сербии

видео"Русский добровольческий корпус" снова наделал шума в Брянской области

Главу Львовского облсовета отправили в отставку

О плане контрнаступления знают не более 5 человек – Данилов

Лидер Китая подтвердил, что поговорит с Зеленским, "когда сложатся условия" - фон дер Ляйен

В Минобороны объяснили, что стоит за словами "ситуация в Бахмуте под контролем"

Все новости...
Гиркин
Гиркин отказался воевать в составе "Вагнера" после угроз Пригожина
Соревнование Пригожина и Гиркина за политическое влияние может сыграть на руку Путину - ISW
Пригожин пригласил Гиркина в ЧВК "Вагнер", тот выдвинул условие
Последние новости
02:28
Беларусь перебросила танки к границе с Литвой – "Гаюн"
01:51
Белый дом: Только Зеленский может определить, вести ли переговоры с РФ
00:58
Израиль атаковал два объекта по производству оружия в секторе Газа
00:21
Россияне за сутки 8 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения
23:56
Из-за шторма в Черном море Россия завела все ракетоносители в пункты базирования
23:31
Музей в Брюсселе отменил проведение у себя боксерского матча из-за угроз
23:15
Эстонский политик рассказал, как ездил в оккупированный Мариуполь и не увидел там "похищенных детей"
22:57
Холод отступит на следующей неделе – синоптик
22:44
В США ответили Грузии, что имеют "достоверную информацию" о действиях подсанкционных судей
22:36
После визита в Польшу Зеленский провел совещание о работе правоохранителей
Все новости...
Реклама: