Священник УПЦ МП избил военного в храме Хмельницкого

В одном из храмов УПЦ МП в Хмельницком утром 2 апреля священнослужитель и верующие избили военного.

Источник: депутат облсовета Виктор Бурлик, местный портал "Всім", полиция Хмельницкой области

Прямая речь Бурлика: "На видео военный Артур Ананьев который с начала полномасштабки добровольцем ушел на фронт в составе 19 стрелкового батальона. Получил контузию и черепно-мозговую травму".

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Детали: По словам Бурлика, военный пришел в храм и спросил, сколько "еще людей должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в Московский патриархат?".

Полиция открыла дело против священника и военного.

По словам полиции, военный в храме "сбросил со стола на пол книгу "Евангелия", совершил словесный конфликт в отношении священника, который читал молитвенную литургию".

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Очевидцы рассказали местным журналистам, что военный, по их мнению, является инициатором конфликта.

В полиции сообщили, что по данному факту следователи Хмельницкого райуправления открыли производство по ч 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

"Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства конфликта, опрашивают свидетелей и участников происшествия", - отметили правоохранители.