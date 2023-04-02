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В Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Пригожина, погиб известный пропагандист

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 19:03
В Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Пригожина, погиб известный пропагандист
последствия взрыва в кафе Петербурга, фото: Фонтанка

В центре Санкт-Петербурга произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало Евгению Пригожину, погиб "военкор" Владлен Татарский, 30 пострадавших.

Источник: ТАСС, местное издание "Фонтанка", РИА Новости

Детали: Как сообщили ТАСС в экстренных службах, взрыв произошел в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга.

Позже агентство сообщило со ссылкой на правоохранительные органы, что в кафе сработало взрывное устройство мощностью более 200 грамм тротила.

Как пишет "Фонтанка", раньше кафе принадлежало Евгению Пригожину. Здесь в выходные собирается дискуссионный клуб "Кибер Z фронт".

Как сообщили источники РИА Новости и ТАСС, в результате взрыва погиб "военкор" Владлен Татарский. Позже гибель Татарского подтвердили в МВД России.

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Позже губернатор Петербурга сообщил, что количество пострадавших после взрыва в кафе возросло до 25 человек, 19 госпитализированы. Потом количество пострадавших возросло до 30.

Минздрав РФ сообщил, что 24 пострадавших при взрыве в Петербурге доставлены в медучреждения, 6 из них в тяжелом состоянии, 18 - средней и лёгкой степени тяжести.

СК России возбудил по факту убийства Татарского уголовное дело по статье 105 УК.

По данным источников "Фонтанки", взорвался бюст, который ему принесла женщина. В кафе проходил творческий вечер военкора.

 
ФОТО С ТВОРЧЕСКОГО ВЕЧЕРА ТАТАРСКОГО 2 АПРЕЛЯ

По словам горожан, девушка подарила статуэтку Татарскому. Он поблагодарил за подарок, а она заняла свое место в зале. Через пять минут прогремел взрыв. Больше всего пострадали гости из первых рядов. Дарительницу статуэтки разыскивает полиция.

Вместе с тем, советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что в России "пауки поедают друг друга в банке"

"В РФ начинается... Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопросом времени, как прорыв созревшего гнойника. РФ ждут необратимые процессы и Смута 2.0. А нам свое делать", - написал он.

Справка: Как пишет "Фонтанка", Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) родился в Макеевке в 1982 году. Работал в шахте, потом занимался бизнесом. В 2014 году, когда Россия начала гибридную агрессию на Донбассе, Татарский был в тюрьме в Горловке по обвинению в вооруженном ограблении.

После того, как колония попала под артиллерийский обстрел, Татарский оказался на свободе и примкнул к вооружениям формированиям боевиков, пишет издание. Воевал, в том числе, под руководством Игоря Безлера, потом "был вынужден перейти на службу" в подразделения террористической организации "ЛНР".

Потом Татарский "служил в разведке", а с 2017 года занялся "журналистикой", создав группу "Терриконы Донбасса". В феврале 2022 года Татарский вернулся на передовую в качестве "военкора".

Татарский "прославился" скандальным заявлением в стенах Кремля после послания Владимира Путина, на котором российский президент объявил о "присоединении" к РФ оккупированных территорий Украины.

"Мы всем навешаем, потому что у нас нет другого шанса. Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим!" - сказал тогда "военкор", снимая себя на камеру.

Telegram-канал "Можем объяснить" собрал также другие скандальные заявления Татарского. Вот некоторые из них:

"Для начала надо было совершать беспощадные удары и бомбардировки. Если бы мы в первый день похоронили в казармах Украины 10 тысяч украинских солдат, то они были бы на переговорах сговорчивее, это бы деморализовало сильнее".

"Никакого мира не будет! Запомните это и перестаньте смущать людей. Нас ждет долгая изнурительная война, и будет она продолжаться, пока на Украине реально не закончатся люди призывного возраста. Всё, что к тому времени мы заберем и защитим, станет Россией".

"Какому нормальному человеку из Украины, если он переехал в РФ захочется учить украинский язык? И главное: для чего? Читать Шевченко в подлиннике? Это смешно же. Изучать (не говорить на суржике, а именно изучать украинский язык) захотят только ещё не выявленные ФСБ агенты ГУР и СБУ".

Темы: Росcиявзрыв
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