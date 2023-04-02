Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В воскресенье россияне нанесли 5 ракетных и 22 авиационных ударов – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 19:38
В воскресенье россияне нанесли 5 ракетных и 22 авиационных ударов – сводка Генштаба
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

В воскресенье в течение дня российские войска нанесли 5 ракетных и 22 авиационных ударов, совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В течение суток противник нанес 5 ракетных и 22 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов".

Детали: В частности, российские захватчики совершили 2 ракетных удара и провели массированный обстрел из реактивных систем залпового огня по центральной части города Константиновка Донецкой области. В результате преступных действий оккупантов погибли и получили ранения мирные жители, повреждения получили детское дошкольное учреждение, многоэтажки и частные жилые дома.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка. В течение этих суток подразделения Сил обороны Украины отбили более 50 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Волфино, Басовка, Рясное и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гатище, Великий Бурлук и Колодязное на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка, Крохмальное Харьковской области и Новоселовское - Луганской.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать Бахмут. Однако наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. В течение суток захватчики вели безуспешные наступательные действия в Ивановском Донецкой области. Обстреляли Васюковку, Орехово-Васильевку, Григорьевку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Орловка, Тоненькое, Нетайлово, Красногоровка и Мирьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг обстрелял Победу, Новомихайловку, Угледар, Пречистовку и Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствует оборонительные рубежи и позиции. Обстрелял, в частности, Новополь в Донецкой области; Ольговское, Красное, Гуляйполе, Белогорье, Новоандреевку Запорожской области, а также Дудчаны, Змиевку, Берислав, Веселое, Николаевку, Бургунку, Антоновку Херсонской области и город Херсон.

Российские захватчики продолжают нести огромные потери. Для их пополнения в воинских частях вооруженных сил РФ, которые дислоцируются на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, активно проводят мероприятия разъяснительной работы среди военнослужащих срочной службы. Рассказывают молодежи о необходимости подписания срочниками контрактов с МО РФ и участия в боевых действиях на территории Украины.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы, 1 пункт управления и 2 других важных объекта врага.

Темы: Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-генерала СБУ Наумова заметили на суде в Сербии

видео"Русский добровольческий корпус" снова наделал шума в Брянской области

Главу Львовского облсовета отправили в отставку

О плане контрнаступления знают не более 5 человек – Данилов

Лидер Китая подтвердил, что поговорит с Зеленским, "когда сложатся условия" - фон дер Ляйен

В Минобороны объяснили, что стоит за словами "ситуация в Бахмуте под контролем"

Все новости...
Генштаб
На Херсонщине оккупанты ограничивают передвижение украинцев без паспортов РФ – штаб
Защитники отбили более 70 вражеских атак – сводка
В Запорожской области оккупанты ограничивают передвижение украинцев, не имеющих паспортов РФ – Генштаб
Последние новости
23:56
Из-за шторма в Черном море Россия завела все ракетоносители в пункты базирования
23:31
Музей в Брюсселе отменил проведение у себя боксерского матча из-за угроз
23:15
Эстонский политик рассказал, как ездил в оккупированный Мариуполь и не увидел там "похищенных детей"
22:57
Холод отступит на следующей неделе – синоптик
22:44
В США ответили Грузии, что имеют "достоверную информацию" о действиях подсанкционных судей
22:36
После визита в Польшу Зеленский провел совещание о работе правоохранителей
22:21
Итальянская ПВО SAMP/T официально заступила на дежурство в Словакии
22:06
В Кишиневе посоветовали кое-что перечитать Захаровой, которой привиделась "цензура" в Молдове
21:45
Экономические новости 6 апреля: рекордные международные резервы, тест евроколии из Равы-Русской
21:40
Минобороны ищет борцов с коррупцией в министерстве
Все новости...
Реклама: