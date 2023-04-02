Чехия еще имеет военную помощь для Украины - министр обороны

Министр обороны Яна Чернохова в воскресенье заверила, что на складах чешских Вооруженных сил все еще есть военное оборудование, которое может быть передано в качестве помощи Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в эфире Чешского телевидения.

"На наших складах все еще есть вещи, которые гарантированно никогда не будут использованы в нашей армии", - подчеркнула министр обороны Чехии.

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По словам Черноховой, в ближайшие несколько дней Черночова и начальник Генерального штаба чешской армии Карел Реха встретятся с чешским президентом Петром Павелом, которому предоставят перечень вооружения, которое можно отправить в Украину.

"Мы проинформируем президента о перечнях, которые у нас есть, чтобы он имел точное представление о том, что еще мы можем гипотетически отправить в Украину, если Украина будет в этом заинтересована", - добавила она.

Отдельно министр заверила, что ничего из того, что передается Украине, не влияет на обороноспособность Чехии.

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Напомним, в конце марта Павел заявил, что Чехия помогла Украине настолько, насколько это было возможно, с поставками оружия, но таких возможностей становится все меньше - остаются, среди прочего, сферы противовоздушной обороны и боеприпасов, для которых Чехия имеет производственные мощности.

В феврале, напомним, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что военная помощь Украине со стороны чешского правительства с начала полномасштабного российского вторжения достигла 10 миллиардов чешских крон (422 миллиона евро), а оборонная промышленность Чехии отправила вооружения еще на 30 миллиардов крон (1,27 миллиарда евро).