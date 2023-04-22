Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", который устанавливает запрет на распространение символики российской имперской политики на всей территории Украины.

Источник: сайт Верховной Рады Украины

Детали: По состоянию на 21 апреля Зеленский подписал законопроект №7253 "О внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочения использования географических названий в населенных пунктах Украины".

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Исправлено: В первоначальной версии новости говорилось, что Зеленский подписал закон "О географических названиях", который "запрещает географические названия, связанные с Россией".

На самом деле речь идет об окончательной версии закона под названием "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Также в новости говорилось о сути законопроекта, принятого в первом чтении, после чего он был значительно расширен и изменен.

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Обновлено: Закон вступает в силу через три месяца после его опубликования, за это время Кабинет министров должен подготовить нормативную базу для реализации его положений.

В соответствии с нормами принятого закона изготовление, распространение и публичное использование символики российской имперской политики в Украине запрещаются.

К символике российской имперской политики относятся, в частности:

памятники, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в органах власти и управления, политических организациях, партиях, вооруженных формированиях государственных образований России и участвовали или способствовали реализации российской имперской политики;

памятники, посвященные лицам, которые публично поддерживали, глорифицировали или оправдывали российскую имперскую политику, призывали к русификации или украинофобии;

названия географических объектов и объектов местной топонимии в честь вышеупомянутых лиц, или названия в честь российских городов и других географических, исторических и культурных объектов России;

флаги и гимны государственных образований России.

Во исполнение требований этого закона органы государственной власти и органы местного самоуправления должны изъять из публичного пространства памятники, посвященные лицам, причастным к реализации российской имперской политики, а также переименовать улицы, площади, парки, скверы, географические объекты, которые содержат символику российской имперской политики.

Юридические лица, политические партии, другие объединения граждан, которые имеют в названии или уставных документах символику российской имперской политики должны в течение одного месяца со дня вступления в силу закона привести свои учредительные документы, наименование и/или символику в соответствие с настоящим Законом.

Кроме того, закон предусматривает, что географические объекты, которые имеют русифицированные названия (в частности, Южное, Северодонецк, Южноукраинск) должны привести свои названия в соответствие с украинским правописанием или вернуть историческое название.