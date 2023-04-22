Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский подписал закон о запрете пропаганды российской имперской политики

Алена Мазуренко, Роман ПетренкоСуббота, 22 апреля 2023, 11:19
Зеленский подписал закон о запрете пропаганды российской имперской политики
ФОТО ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", который устанавливает запрет на распространение символики российской имперской политики на всей территории Украины.

Источник: сайт Верховной Рады Украины

Детали: По состоянию на 21 апреля Зеленский подписал законопроект №7253 "О внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочения использования географических названий в населенных пунктах Украины".

Реклама:

Исправлено: В первоначальной версии новости говорилось, что Зеленский подписал закон "О географических названиях", который "запрещает географические названия, связанные с Россией".

На самом деле речь идет об окончательной версии закона под названием "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Также в новости говорилось о сути законопроекта, принятого в первом чтении, после чего он был значительно расширен и изменен.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: Закон вступает в силу через три месяца после его опубликования, за это время Кабинет министров должен подготовить нормативную базу для реализации его положений.

В соответствии с нормами принятого закона изготовление, распространение и публичное использование символики российской имперской политики в Украине запрещаются. 

К символике российской имперской политики относятся, в частности:

  • памятники, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в органах власти и управления, политических организациях, партиях, вооруженных формированиях государственных образований России и участвовали или способствовали реализации российской имперской политики;
  • памятники, посвященные лицам, которые публично поддерживали, глорифицировали или оправдывали российскую имперскую политику, призывали к русификации или украинофобии;
  • названия географических объектов и объектов местной топонимии в честь вышеупомянутых лиц, или названия в честь российских городов и других географических, исторических и культурных объектов России;
  • флаги и гимны государственных образований России.

Во исполнение требований этого закона органы государственной власти и органы местного самоуправления должны изъять из публичного пространства памятники, посвященные лицам, причастным к реализации российской имперской политики, а также переименовать улицы, площади, парки, скверы, географические объекты, которые содержат символику российской имперской политики. 

Юридические лица, политические партии, другие объединения граждан, которые имеют в названии или уставных документах символику российской имперской политики должны в течение одного месяца со дня вступления в силу закона привести свои учредительные документы, наименование и/или символику в соответствие с настоящим Законом.

Кроме того, закон предусматривает, что географические объекты, которые имеют русифицированные названия (в частности, Южное, Северодонецк, Южноукраинск) должны привести свои названия в соответствие с украинским правописанием или вернуть историческое название. 

Темы: законодательстводекоммунизацияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
законодательство
Правительство расширило круг людей, которые могут иммигрировать в Украину
Что будет с имуществом, заключенными и бизнесом после деоккупации?
Может ли быть баланс между правами военнослужащего и обороноспособностью государства?
Последние новости
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
Все новости...
Реклама: