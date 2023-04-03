Оккупанты бьют по Херсонщине, на Донетчине применили С-300 и авиацию - ОВА

За минувшие сутки российские захватчики обстреляли 8 областей, по Херсонщине выпустили 131 снаряд, в Донецкой области враг применял ЗРК "С-300" и совершил авиаудар.

Источник: отчеты ОВА

Херсонщина: за минувшие сутки враг обстрелял Херсонщину 20 раз, в том числе - Херсон. По области враг выпустил 131 снаряд из различных видов вооружения.

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В результате вражеских обстрелов погиб один человек.

Также российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области.

Донетчина: за прошедшие сутки враг применял ЗРК "С-300", совершил авиаудар, стрелял из РСЗО "Ураган", "Град", артиллерии. Обстреляны: пгт Большая Новоселка, Константиновка, Авдеевка, Курахово, с.Орловка, с.Северное.

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Повреждены 38 жилых домов (из них 20 - многоквартирных), здание налоговой инспекции, газопровод, детский сад, 3 автомобиля, цех ЧАО "АКХЗ", выключатель электрической сети, ЛЭП.

За сутки по области: 6 погибших, 15 раненых.

Черниговщина: сутки без обстрелов. В Новгород-Северском районе на мине подорвались 2 гражданских авто, 4 человека погибли.

Сумщина: утром россияне обстреливали из минометов Миропольскую и Белопольскую общины. Предварительно, - без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили обстрелы территории Белопольской, Краснопольской, Юнаковской, Хотинской громад.

Юнаковская община: россияне били по территории общины из миномета - 20 прилетов.

В результате обстрела повреждены помещения агропредприятия: здание фермы, холодильное оборудование и линию электросети.

Хотинская община: в результате минометного обстрела повреждены 6 частных домов.

Запорожская: за прошедшие сутки враг совершил 81 обстрел гражданской инфраструктуры 16 населенных пунктов: Гуляйполе, Новоандреевка, Волшебное, Железнодорожное, Красное, Малые Щербаки, Орехов, Новоданиловка, Белогорье, Ольговское, Затишье, Малая Токмачка, Щербаки, Малиновка, Красная Криница, Каменское. Поступило 14 сообщений о разрушениях. Информация о пострадавших уточняется.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник обстрелял Ветеринарное, Гатище, Великий Бурлук и Колодязное.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка и Крохмальное.

Вчера оккупанты обстреляли г. Купянск. Зафиксированы прилеты на территорию "Сахарного завода". Получила ранения и была госпитализирована женщина 65 лет.

Также враг обстрелял из РСЗО с. Богуславка Изюмского района, поврежден жилой дом.

Также вчера днем в с. Волчанские Хутора Чугуевского района вражескими обстрелами было повреждено здание магазина.

Луганщина: населенные пункты вдоль линии фронта захватчики вновь подвергли массированному артиллерийскому обстрелу. Открывали огонь, в частности, по Новоселовскому, Невскому, Белогоровке.

Ситуация в области остается сложной.

Николаевщина: сегодня утром враг совершил артиллерийский обстрел по акватории Очаковской громады. Без жертв и разрушений.