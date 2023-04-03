Оккупанты бьют по Херсонщине, на Донетчине применили С-300 и авиацию - ОВА
За минувшие сутки российские захватчики обстреляли 8 областей, по Херсонщине выпустили 131 снаряд, в Донецкой области враг применял ЗРК "С-300" и совершил авиаудар.
Источник: отчеты ОВА
Херсонщина: за минувшие сутки враг обстрелял Херсонщину 20 раз, в том числе - Херсон. По области враг выпустил 131 снаряд из различных видов вооружения.
В результате вражеских обстрелов погиб один человек.
Также российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области.
Донетчина: за прошедшие сутки враг применял ЗРК "С-300", совершил авиаудар, стрелял из РСЗО "Ураган", "Град", артиллерии. Обстреляны: пгт Большая Новоселка, Константиновка, Авдеевка, Курахово, с.Орловка, с.Северное.
Повреждены 38 жилых домов (из них 20 - многоквартирных), здание налоговой инспекции, газопровод, детский сад, 3 автомобиля, цех ЧАО "АКХЗ", выключатель электрической сети, ЛЭП.
За сутки по области: 6 погибших, 15 раненых.
Черниговщина: сутки без обстрелов. В Новгород-Северском районе на мине подорвались 2 гражданских авто, 4 человека погибли.
Сумщина: утром россияне обстреливали из минометов Миропольскую и Белопольскую общины. Предварительно, - без последствий.
Вчера в течение дня россияне совершили обстрелы территории Белопольской, Краснопольской, Юнаковской, Хотинской громад.
Юнаковская община: россияне били по территории общины из миномета - 20 прилетов.
В результате обстрела повреждены помещения агропредприятия: здание фермы, холодильное оборудование и линию электросети.
Хотинская община: в результате минометного обстрела повреждены 6 частных домов.
Запорожская: за прошедшие сутки враг совершил 81 обстрел гражданской инфраструктуры 16 населенных пунктов: Гуляйполе, Новоандреевка, Волшебное, Железнодорожное, Красное, Малые Щербаки, Орехов, Новоданиловка, Белогорье, Ольговское, Затишье, Малая Токмачка, Щербаки, Малиновка, Красная Криница, Каменское. Поступило 14 сообщений о разрушениях. Информация о пострадавших уточняется.
Харьковщина: на Слобожанском направлении противник обстрелял Ветеринарное, Гатище, Великий Бурлук и Колодязное.
На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка и Крохмальное.
Вчера оккупанты обстреляли г. Купянск. Зафиксированы прилеты на территорию "Сахарного завода". Получила ранения и была госпитализирована женщина 65 лет.
Также враг обстрелял из РСЗО с. Богуславка Изюмского района, поврежден жилой дом.
Также вчера днем в с. Волчанские Хутора Чугуевского района вражескими обстрелами было повреждено здание магазина.
Луганщина: населенные пункты вдоль линии фронта захватчики вновь подвергли массированному артиллерийскому обстрелу. Открывали огонь, в частности, по Новоселовскому, Невскому, Белогоровке.
Ситуация в области остается сложной.
Николаевщина: сегодня утром враг совершил артиллерийский обстрел по акватории Очаковской громады. Без жертв и разрушений.