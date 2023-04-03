Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты бьют по Херсонщине, на Донетчине применили С-300 и авиацию - ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 3 апреля 2023, 09:49
Оккупанты бьют по Херсонщине, на Донетчине применили С-300 и авиацию - ОВА
Иллюстративное фото Getty Images

За минувшие сутки российские захватчики обстреляли 8 областей, по Херсонщине выпустили 131 снаряд, в Донецкой области враг применял ЗРК "С-300" и совершил авиаудар.

Источник: отчеты ОВА

Херсонщина: за минувшие сутки враг обстрелял Херсонщину 20 раз, в том числе - Херсон. По области враг выпустил 131 снаряд из различных видов вооружения.

Реклама:

В результате вражеских обстрелов погиб один человек.

Также российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области.

Донетчина: за прошедшие сутки враг применял ЗРК "С-300", совершил авиаудар, стрелял из РСЗО "Ураган", "Град", артиллерии. Обстреляны: пгт Большая Новоселка, Константиновка, Авдеевка, Курахово, с.Орловка, с.Северное.

ВИДЕО ДНЯ

Повреждены 38 жилых домов (из них 20 - многоквартирных), здание налоговой инспекции, газопровод, детский сад, 3 автомобиля, цех ЧАО "АКХЗ", выключатель электрической сети, ЛЭП.

За сутки по области: 6 погибших, 15 раненых.

Черниговщина: сутки без обстрелов. В Новгород-Северском районе на мине подорвались 2 гражданских авто, 4 человека погибли.

Сумщина: утром россияне обстреливали из минометов Миропольскую и Белопольскую общины. Предварительно, - без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили обстрелы территории Белопольской, Краснопольской, Юнаковской, Хотинской громад.

Юнаковская община: россияне били по территории общины из миномета - 20 прилетов.

В результате обстрела повреждены помещения агропредприятия: здание фермы, холодильное оборудование и линию электросети.

Хотинская община: в результате минометного обстрела повреждены 6 частных домов.

Запорожская: за прошедшие сутки враг совершил 81 обстрел гражданской инфраструктуры 16 населенных пунктов: Гуляйполе, Новоандреевка, Волшебное, Железнодорожное, Красное, Малые Щербаки, Орехов, Новоданиловка, Белогорье, Ольговское, Затишье, Малая Токмачка, Щербаки, Малиновка, Красная Криница, Каменское. Поступило 14 сообщений о разрушениях. Информация о пострадавших уточняется.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник обстрелял Ветеринарное, Гатище, Великий Бурлук и Колодязное.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка и Крохмальное.

Вчера оккупанты обстреляли г. Купянск. Зафиксированы прилеты на территорию "Сахарного завода". Получила ранения и была госпитализирована женщина 65 лет.

Также враг обстрелял из РСЗО с. Богуславка Изюмского района, поврежден жилой дом.

Также вчера днем в с. Волчанские Хутора Чугуевского района вражескими обстрелами было повреждено здание магазина.

Луганщина: населенные пункты вдоль линии фронта захватчики вновь подвергли массированному артиллерийскому обстрелу. Открывали огонь, в частности, по Новоселовскому, Невскому, Белогоровке.

Ситуация в области остается сложной.

Николаевщина: сегодня утром враг совершил артиллерийский обстрел по акватории Очаковской громады. Без жертв и разрушений.

Темы: регионывойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
регионы
Генштаб рассказал о контрнаступлении и активности россиян
Пожарная опасность объявлена в Киевский и еще нескольких областях
Россияне накрывают огнем Запорожскую область, на Луганщине разрушили до основания мост - ОВА
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: