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Зеленский 5 апреля поедет с визитом в Польшу с визитом

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 09:55
Зеленский 5 апреля поедет с визитом в Польшу с визитом
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, приедет с визитом в Польшу.

Об этом говорится в сообщении канцелярии польского президента, пишет "Европейская правда".

Представитель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что Зеленский, в частности, встретится с украинцами, которые сейчас проживают в Польше.

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"В среду, 5 апреля, ожидаем официальный визит президента Украины в Польшу. Президент в среду днем в Королевском замке встретит поляков и украинцев, проживающих у нас", – говорится в сообщении в Twitter.

Других подробностей визита не сообщается. Очевидно, Зеленский встретится с польским президентом Анджеем Дудой.

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Визит совпадет с заседанием министров иностранных дел НАТО, которое состоится в Брюсселе, и на котором, как ожидается, будет присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен.

Следует отметить, что предыдущие визиты Зеленского за границу во время войны не анонсировались.

Напомним, Украина приобретет у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak польского производства.

Темы: ЗеленскийПольша
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