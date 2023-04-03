Зеленский 5 апреля поедет с визитом в Польшу с визитом

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, приедет с визитом в Польшу.

Об этом говорится в сообщении канцелярии польского президента, пишет "Европейская правда".

Представитель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что Зеленский, в частности, встретится с украинцами, которые сейчас проживают в Польше.

"В среду, 5 апреля, ожидаем официальный визит президента Украины в Польшу. Президент в среду днем в Королевском замке встретит поляков и украинцев, проживающих у нас", – говорится в сообщении в Twitter.

W środę, 5 kwietnia, spodziewamy się oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy @ZelenskyyUa w Polsce. Prezydent 🇺🇦 w środę po południu na Zamku Królewskim spotka się z Polakami i Ukraińcami przebywającymi u nas — Szef @BPM_KPRP @marcin_przydacz w @RMF24pl. pic.twitter.com/mXnLIIk8kf — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 3, 2023

Других подробностей визита не сообщается. Очевидно, Зеленский встретится с польским президентом Анджеем Дудой.

Визит совпадет с заседанием министров иностранных дел НАТО, которое состоится в Брюсселе, и на котором, как ожидается, будет присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Следует отметить, что предыдущие визиты Зеленского за границу во время войны не анонсировались.

Напомним, Украина приобретет у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak польского производства.