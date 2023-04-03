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Польша передала Украине первые МиГ-29

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 10:22

Польша передала Украине несколько первых истребителей МиГ-29.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал руководитель Офиса международной политики президента Польши Марчин Пшидач в утреннем разговоре на RMF FM.

"Безусловно, Украина будет искать дальнейшей поддержки. Несколько МиГов уже отправлены", - сказал Пшидач. В ответ на уточняющий вопрос журналиста он отметил, что истребители отправила польская сторона.

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Пшидач отметил, что, по его информации, процесс завершился в части передачи первой части самолетов. Во время визита президента Владимира Зеленского в Польшу 5 апреля будет идти речь о передаче дальнейших единиц авиации.

Пшидач не уточнил, сколько самолетов получила Украина в первой партии. Но президент Польши Анджей Дуда 16 марта анонсировал передачу Украине четырех МиГ-29 в ближайшие дни.

17 марта правительство Словакии на внеочередном онлайн-заседании приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29. Первые четыре из них уже отправили в Украину.

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Темы: Польшаавиавойнаоружие
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