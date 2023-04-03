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Столтенберг подтвердил официальную дату вступления Финляндии в НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 14:28

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия официально присоединится к НАТО 4 апреля.

Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе 3 апреля, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Выступая накануне встречи министров иностранных дел Альянса, которая пройдет в столице Бельгии, Столтенберг подтвердил информацию о присоединении Финляндии во вторник. Об этом ранее сообщали СМИ. Столтенберг сказал, что вторник станет историческим днем.

"Завтра мы поприветствуем Финляндию как 31-го члена НАТО, что сделает Финляндию безопаснее, а наш Альянс - сильнее. Мы поднимем флаг Финляндии впервые здесь, в штаб-квартире НАТО", - сказал он.

Отвечая на вопрос, Столтенберг пояснил, что завтра Финляндия будет участвовать во всех встречах и действиях Альянса как полноправный член. Он пояснил, что это произойдет, поскольку все 30 стран-членов одобрили протокол о членстве Финляндии.

Завершение членства Финляндии все еще требует, чтобы Турция передала ратифицированный протокол о присоединении в архив Государственного департамента США. После этого НАТО должно пригласить Финляндию к присоединению, а Финляндия должна подписать документ о присоединении и передать его в Госдепартамент США.

Однако все эти процедуры планируют сделать в Брюсселе, чтобы финским или турецким чиновникам не пришлось ездить в Вашингтон.

ВИДЕО ДНЯ

Министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил изданию Helsingin Sanomat в воскресенье вечером, что членство Финляндии могут формально утвердить в Брюсселе без отправки документов в Вашингтон

В прошлом считалось, что членство вступает в силу только тогда, когда представитель страны передает документы о присоединении в Государственный департамент США в Вашингтоне.

Примечательно, что 4 апреля - годовщина основания НАТО. В этот день в 1949 году в Вашингтоне представители 12 стран - США, Великобритании, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Канады, Дании, Исландии, Норвегии и Португалии - подписали Североатлантический пакт о военно-политическом союзе.

Напомним, парламент Турции единогласно дал согласие на вступление Финляндии в НАТО в ночь на 31 марта. Йенс Столтенберг после того заявил, что Финляндия официально станет членом НАТО в ближайшие дни.

Читайте также: Предпоследний шаг к НАТО: что будет с расширением Альянса после решения по Финляндии.

Темы: НАТОФинляндия
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