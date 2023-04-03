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Авдеевка-Марьинка: враг оказался на "диете" с боеприпасами, но продолжает штурм

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 апреля 2023, 15:42
Авдеевка-Марьинка: враг оказался на диете с боеприпасами, но продолжает штурм
Последствия авиаудара по Авдеевке. фото с ТГ Ермака

Российские оккупанты испытывают перебои в обеспечении боеприпасами для штурмов, но продолжают наносить серьезные авиационные и артиллерийские удары на направлении Авдеевка-Марьинка в Донецкой области.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире марафона новостей

Прямая речь: "Враг пытается атаковать наши позиции между Авдеевкой и Марьинкой. Эти попытки не прекращаются. Постоянно враг получает, что называется, "на орехи", но не оставляет этих попыток. Следует отметить, что враг понес довольно значительные потери. Если брать статистику, например, на прошлой неделе, и на этой неделе даже, то враг немного лишился возможности атаковать. Нет у них того количества техники и, как они сами отмечают, наступила у них "диета" с боеприпасами для штурмов".

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Детали: По словам Дмитрашковского, тот факт, что, несмотря на объявленную эвакуацию в Авдеевке, продолжают оставаться люди (по данным ОВА, примерно 1800 человек), сковывает действия Сил обороны. Также остаются около 8 детей, которых местное население продолжает прятать.

Враг, не имея успеха на поле боя, активно применяет авиацию и ствольную и реактивную артиллерию, просто стирая населенные пункты с лица земли.

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Темы: АвдеевкавойнаДонецкая область
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