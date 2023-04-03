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"Езжай в свой Бахмут": в "Буковеле" мужчина оскорбил военного на реабилитации

Алена МазуренкоПонедельник, 3 апреля 2023, 15:47
Езжай в свой Бахмут: в Буковеле мужчина оскорбил военного на реабилитации
скриншот

На территории горнолыжного курорта "Буковель" мужчина оскорбил военного. Конфликт начался после того, как защитник сделал замечание из-за российского языка.

Источник: военный в своем Tik Tok bubonfilmbf

Детали: На распространенном видео, агрессивный мужчина в халате и с кружкой пива называет военного "лошарой" и "провокатором".

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Военный медик отвечает, что он приехал из Бахмута, а мужчина говорит ему: "Тогда езжай в свой Бахмут, чего ты тут сидишь. Отсиживаешься".

В следующем видео медик объяснил, что находится на территории курорта "Буковель" на реабилитации: психологической, посттравматической.

По его словам, за несколько дней пребывания там, он слышал много оскорблений Вооруженных сил Украины.

ВИДЕО ДНЯ

В своем Tik Tok военный публикует десятки видео на военную тематику с бытом и задачами на службе в ВСУ. В одном из видео он указывает, что является бойцом 14-й отдельной механизированной бригады.

@bubonfilmbf

♬ оригінальний звук - bubonfilmbf

Позже в соцсети опубликовала видео с "объяснениями" женщина, которая представилась женой хама.

По ее словам, они всей семьей приехали на отдых в "Буковель" и узнали, что в их отеле находятся военные на реабилитации.

Она заявила, что военному не понравилось, что они в СПА разговаривали на русском и он начал делать им замечания: "Он начал говорить, что нам нужно ехать в Россию и весь этот бред. Конечно же, мой муж отреагировал".

Жена хама говорит, что у военного "психические отклонения", ведь он на реабилитации, и заявляет, что тот был пьян.

При этом она добавляет, что они не знали до конфликта, что перед ними военный и завершает свое видео "риторическим" вопросом: "Разрешено ли военным все?".

Женщина также заявляет, что военный пытался выбить дверь в их номер, но ничем не подтверждает эти слова.

В своем Instagram она называет себя "женским коучем - энергопрактиком", "проводником между духовным и материальным" и имеет более 58 тысяч подписчиков.

Она утверждает, что живет в "свободной стране", поэтому может разговаривать на любом языке.

Курорт пока не отреагировал на конфликт.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в полицию Ивано-Франковской области.

Командир 2-го штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук сообщил, что человек, который оскорбил военного, проживал в Черкассах и его зовут Александр Фатула.

Прямая речь Кухарчука: "Я жду от Саши Фатулы официальных извинений перед всеми, кто сейчас в Бахмуте, иначе я сделаю все, чтобы в публичных местах тебе, животное, было появляться не комфортно".

После огласки на странице у военного появилось видео с извинениями обидчика.

@bubonfilmbf #какаяразница #зсу #мова ♬ оригінальний звук - bubonfilmbf

Темы: Вооруженные силывойнаИвано-Франковская область
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