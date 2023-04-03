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Зеленский пожелал Путину провести оставшиеся дни в подвале с ведром вместо туалета

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 апреля 2023, 16:56
Зеленский пожелал Путину провести оставшиеся дни в подвале с ведром вместо туалета
фото ОП

Президент Владимир Зеленский, посетив подвал в селе Ягодное на Черниговщине, где оккупанты пытали местных жителей, пожелал президенту РФ Владимиру Путину провести остаток своей жизни в таких же условиях.

Источник: Зеленский в годовщину освобождения села Ягодное, видео Офиса президента

Прямая речь: "Сложно сказать доброе утро всем... из-за того, что мы увидели. Хочу поблагодарить местных людей. Они прошли пытки и путь героев. От детей до пожилых людей. Спасибо им за то, что выжили, смогли дождаться наших воинов и рассказать всему миру о трагедии, которую россияне вместе с их руководством принесли на нашу землю".

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Детали: Глава государства напомнил, что до оккупации в селе Ягодное проживало около 400 человек. 370 из них прошли подвал местной школы (200 квадратных метров), который захватчики превратили в застенок. Среди пленников, по свидетельствам очевидцев, были и младенцы. 11 человек погибли.

 
фото оп

Зеленский подчеркнул, как важно, чтобы мир (во время рабочей поездки в Черниговскую область сейчас его сопровождали вице-канцлер Германии Роберт Габек и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич) видел такие подвалы, чтобы понять, с каким злом столкнулось наше государство. Чтобы мир понимал, насколько важно помогать Украине, или думать, как найти способ говорить с Российской Федерацией, найти дипломатический путь к этим убийцам и недостойным людям.

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фото оп

Прямая речь: "Могу добавить только одно: увидев все это, могу пожелать президенту России провести остаток своих дней в подвале и с ведром вместо туалета".

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Темы: ЗеленскийПутинвойна
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