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Генштаб: ВСУ отбили около полусотни атак, в эпицентре – три города

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 3 апреля 2023, 18:22
Генштаб: ВСУ отбили около полусотни атак, в эпицентре – три города
Иллюстративное фото из Генштаба

Вооруженные силы Украины за сутки отбили более 45 атак российских оккупантов, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Источник: Генштаб ВСУ 

Дословно: "Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. 

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Благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины и героизму каждого воина, в течение суток было отражено более 45 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка".

Детали: Авиация сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский разведывательный БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили район сосредоточения живой силы противника. 

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В течение суток противник нанес 3 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. 

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. 

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. РФ и в дальнейшем использует воздушное пространство и территорию Беларуси, ее военную инфраструктуру. На белорусских полигонах осуществляется подготовка подразделений вооруженных сил российской федерации.  

Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей. 

В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Запселье и Мирополье Сумской области, а также населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховка, Рубленое и Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка Харьковской области; Крохмальное Луганской области и Терны и Серебрянка в Донецкой области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Веселое, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отбили около 20 атак противника на указанном участке линии боевого соприкосновения.  От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шультино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Северного, Первомайского и Марьинки. В то же время, враг обстрелял Авдеевку, Водяное, Северное, Нетайлово, Первомайское, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БпЛА. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка и Временка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, наращивал оборонительные возможности. Осуществил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них - Ольговское, Гуляйполе, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также город Херсон.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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