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Австралійський виробник поставить Україні сотню систем віддаленого контролю озброєння

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 18:57

Австралийский производитель поставит для нужд Вооруженных сил Украины до одной сотни систем удаленного контроля вооружения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из объявления Electro Optic Systems.

EOS объявила о заключении контракта с украинским "Спецтехноэкспортом" о поставках данных "тяжелых" систем (Remote Weapon Systems, RWS) стоимостью до 80 млн долларов, включая запчасти и супуним обслуживанием.

Соглашение предусматривает поставки в течение 2023-2024 годов, с демонстрационным тестированием в последующие недели. Согласно типичным подходам для контрактов военного времени, он допускает досрочное расторжение в пользу импортера.

Так называемые RWS позволяют обслуге вести огонь по противнику из более безопасных условий, оставаясь внутри БМП или другой платформы, с которой используется такая система.

RWS есть на вооружении у многих армий Северной Америки, Европы и Юго-Восточной Азии.

Темы: Австралияоружиепомощь Украинетехнологии
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