Австралійський виробник поставить Україні сотню систем віддаленого контролю озброєння
Австралийский производитель поставит для нужд Вооруженных сил Украины до одной сотни систем удаленного контроля вооружения.
Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из объявления Electro Optic Systems.
EOS объявила о заключении контракта с украинским "Спецтехноэкспортом" о поставках данных "тяжелых" систем (Remote Weapon Systems, RWS) стоимостью до 80 млн долларов, включая запчасти и супуним обслуживанием.
Соглашение предусматривает поставки в течение 2023-2024 годов, с демонстрационным тестированием в последующие недели. Согласно типичным подходам для контрактов военного времени, он допускает досрочное расторжение в пользу импортера.
Так называемые RWS позволяют обслуге вести огонь по противнику из более безопасных условий, оставаясь внутри БМП или другой платформы, с которой используется такая система.
RWS есть на вооружении у многих армий Северной Америки, Европы и Юго-Восточной Азии.