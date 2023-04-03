Белый дом подтвердил подготовку очередного пакета военной помощи Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в понедельник подтвердил, что на этой неделе Вашингтон может объявить об очередном пакете военной помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", Кирби сказал в понедельник на брифинге.

"Я думаю, вы увидите, что на этой неделе появится еще один (пакет помощи - ред.). Не могу предоставить подробностей относительно времени, когда это произойдет, но мы упорно работали после предыдущего пакета, чтобы сформировать следующий, и он будет очень-очень скоро", - подчеркнул представитель Белого дома.

Он также отметил, что новый пакет по своему содержанию будет соответствовать той помощи США, которая предоставлялась в течение последних недель, по поставкам необходимого вооружения и боеприпасов для Вооруженных Сил Украины.

Отдельно Кирби прокомментировал ситуацию на фронте, отметив, что с улучшением погодных условий на поле боя в Украине ожидается новая динамика столкновений.

Как ранее сообщали СМИ, новый пакет военной помощи Украине может составить $2,6 миллиарда, а в его состав войдут радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты и топливозаправщики.

Напомним, последний пакет военной помощи в размере 350 миллионов долларов был объявлен 20 марта. Всего с начала полномасштабного вторжения России США объявили о военной помощи Украине на сумму более 30 миллиардов долларов.