Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне готовят "эвакуационные" списки гражданских на Херсонщине – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 3 апреля 2023, 19:50
Россияне готовят эвакуационные списки гражданских на Херсонщине – Генштаб
РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ, ФОТО GETTY IMAGES

Российские оккупанты составляют списки гражданских на "эвакуацию" из Скадовского района Херсонщины на территорию Крыма и России.

Источник: Генштаб ВСУ 

Дословно: "В Скадовском районе Херсонской области российская оккупационная "власть" начала составление списков лиц из числа местных жителей, которые соглашаются на "эвакуацию" в Крым или на территорию РФ". 

Реклама:

Детали: Сообщается, что "эвакуация" пока будет проводиться на добровольной основе, в первую очередь будут вывозить женщин и детей.

Что этому предшествовало:

  • Оккупанты объявляли эвакуацию из Херсона перед освобождением города Вооруженными силами Украины города в ноябре прошлого года.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьдепортация Генштабоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Херсонская область
В Херсонской области россияне разрушили детсад
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Последние новости
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фото, обновленоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
Все новости...
Реклама: