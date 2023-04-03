Россияне готовят "эвакуационные" списки гражданских на Херсонщине – Генштаб

Российские оккупанты составляют списки гражданских на "эвакуацию" из Скадовского района Херсонщины на территорию Крыма и России.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В Скадовском районе Херсонской области российская оккупационная "власть" начала составление списков лиц из числа местных жителей, которые соглашаются на "эвакуацию" в Крым или на территорию РФ".

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Детали: Сообщается, что "эвакуация" пока будет проводиться на добровольной основе, в первую очередь будут вывозить женщин и детей.

Что этому предшествовало:

Оккупанты объявляли эвакуацию из Херсона перед освобождением города Вооруженными силами Украины города в ноябре прошлого года.