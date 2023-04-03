Зеленский встретился с гендиректором ЮНЕСКО: получил сертификат для Одессы

На Черниговщине президент Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, которая находится с визитом в Украине.

Источник: сайт президента

Прямая речь Зеленского: "Спасибо за реальные результаты вашей работы и поддержки Украины. Мы воюем на поле боя за ценности демократии, свою свободу и независимость, за будущее наших детей, а также за наши исторические ценности и культурное достояние. Очень важно их защитить".

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Детали: Глава государства отметил, что свидетельством солидарности Украины и этой международной организации стало, в частности, создание в Киеве офиса связи ЮНЕСКО.

Зеленский проинформировал Азуле о разрушенных и поврежденных Россией украинских культурных объектах, отметив, что их общее количество составляет около 1190, а также о похищении и незаконном вывозе украинских культурных ценностей с временно оккупированных территорий.

Во время встречи Азуле передала украинскому президенту сертификат о внесении исторического центра города Одесса в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой.

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Зеленский отметил важность включения в список ЮНЕСКО и других украинских объектов культурного наследия, в частности исторического центра Чернигова.

Что предшествовало: В январе исторический центр Одессы внесли в список мирового наследия ЮНЕСКО.