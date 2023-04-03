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Нидерланды выделяют Украине пакет помощи на 274 млн евро

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 20:40

Правительство Нидерландов в понедельник объявило о выделении первого в 2023 году комплексного пакета помощи Украине на общую сумму в 274 миллиона евро.

Об этом говорится в совместном заявлении министра внешней торговли и сотрудничества в целях развития Лише Шрайнемахер и министра иностранных дел Вопке Хукстры в Палате представителей Нидерландов, которое цитирует "Европейская правда".

Пакет помощи на 274 миллиона евро является частью зарезервированных правительством Нидерландов 2,5 миллиарда евро на поддержку Украины в течение 2023 года.

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Из них 180 миллионов евро предназначены на гуманитарную помощь, сельское хозяйство и восстановление, а остальные 94 млн евро - на нелетальную поддержку украинских Вооруженных Сил, борьбу с безнаказанностью и сохранение культурного наследия.

В частности 20 миллионов евро из "гуманитарной части" пакета пойдут на гуманитарную помощь, 10 миллионов евро - на психическое здоровье и психосоциальную поддержку, еще столько же - на разминирование сельскохозяйственных угодий. 

Окремо 40 мільйонів євро будуть спрямовані на закупівлю насіння та обладнання для українського сільського господарства, а ще 100 мільйонів євро – на відновлення лікарень і системи охорони здоров'я, енергопостачання, житлового будівництва та інфраструктури.

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Що стосується іншої частини пакета допомоги, то 75 мільйонів євро з нього підуть на зміцнення співпраці між Україною і НАТО, а 14 мільйонів євро – на створення Реєстру завданих воєнними діями РФ збитків у Гаазі та сприяння розслідуванню воєнних злочинів в Україні.

Ще п’ять мільйонів євро буде витрачено на "захист та збереження культури, що визначає ідентичність України".

Нагадаємо, станом на початок лютого Нідерланди надали Україні військової допомоги на суму у 1,07 мільярда євро.

Темы: Нидерландыпомощь Украинеденьги
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