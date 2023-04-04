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Вражеские беспилотники нанесли удары по Одессе – РВА

"Украинская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 02:33
Вражеские беспилотники нанесли удары по Одессе – РВА
ИРАНСКИЙ ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Ночью 4 апреля российские беспилотники нанесли удары по Одессе и Одесскому району.

Источник: Одесская районная военная администрация в Telegram со ссылкой на начальника администрации Юрия Крука

Прямая речь: "Враг нанес удары по Одессе и Одесскому району ударными БпЛА. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие".

Детали: Начальник Одесской РВА также сообщил, что возможна вторая волна атаки беспилотников, а потому призвал жителей Одесского района не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Что этому предшествовало: Ночью 4 апреля в Одессе прогремели взрывы, в момент взрывов в городе не объявляли воздушную тревогу.

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Темы: Одессабеспилотники
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