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РФ построила в Крыму сеть траншей и заграждений – WP

"Украинская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 05:35
РФ построила в Крыму сеть траншей и заграждений – WP
ТРАНШЕИ НА ПЛЯЖЕ В КРЫМУ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГУР УКРАИНЫ

Россия начала готовить аннексированный Крым к украинскому контрнаступлению, всего за несколько недель оккупанты построили на полуострове целую сеть окопов и заграждений.

Источник: The Washington Post со ссылкой на спутниковые фотографии компании Maxar

Детали: WP пишет, что оккупанты соорудили укрепления в районах населенных пунктов Медведевка, Витино и в других частях Крыма.

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Вдоль побережья Черного моря россияне установили противотанковые обрубки, рвы и артиллерийские орудия. На снимке со стороны озера Сиваш видна целая сеть окопов, длина которых в некоторых случаях превышает 900 метров. Там также установлены три ряда "зубов дракона" – бетонных противотанковых заграждений в форме пирамид.

 

WP пишет, что "совсем недавно" Россия значительно укрепила позиции на границе Крыма с материковой частью Украины.

На снимке села Витино в Саакском районе Крыма, сделанном 27 февраля, видно пустой берег. Однако уже 12 марта у моря появилась линия окопов. На одном из снимков, сделанных возле Витино, также видно несколько артиллерийских установок, установленных в окопах, что аналитикам трудно объяснить с точки зрения военной логики.

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Оборонительные сооружения в большинстве случаев, отмечает издание, появились возле естественных водных заграждений, таких как берег моря или каналы, что создает дополнительные преграды в случае наступления ВСУ.

Крым можно теперь считать "одной из самых укрепленных" территорий в зоне войны, отмечает издание.

WP отмечает, что для рытья окопов российская армия использует военный траншеекопатель советских времен БТМ-3, который способен выкапывать траншеи со скоростью 80 м в час, даже когда земля промерзла. Кроме того, пишет издание, так называемое руководство Крыма привлекло к рытью траншей на побережье местных рабочих за оплату $90 в день.

По мнению директора российской программы в Центре военно-морского анализа США Майкла Кофмана, Украина вряд ли решится на захват Крыма "в классическом смысле", но скорее прибегнет к тактике постоянного изматывания и установления огневого контроля над полуостровом.

"Со временем это может сделать ситуацию в Крыму невыносимой, и в результате России, возможно, придется пойти на переговоры о его статусе", – сказал Кофман в комментарии изданию.

Темы: КрымРосcия
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