Россияне били по Донецкой области: 4 погибших за сутки

Российские захватчики за минувшие сутки убили 4 и ранили 3 мирных жителей Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 3 апреля россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Торецке, 1 в Авдеевке и 1 в Торском. Еще 3 человека в области получили ранения".

Реклама:

Детали: По состоянию на утро 4 апреля россияне убили по меньшей мере 1 450 и ранили по меньшей мере 3 339 мирных жителей Донецкой области.

Кириленко отмечает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.