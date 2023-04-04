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Россия применяет до 20 управляемых авиабомб в сутки – Воздушные силы

Валентина РоманенкоВторник, 4 апреля 2023, 11:02
Россия применяет до 20 управляемых авиабомб в сутки – Воздушные силы
СУ-35, ФОТО РОСОБОРОНЭКСПОРТ

Россия продолжает применять управляемые аивабомбы – до 20 штук в сутки – на линии фронта и в прифронтовых регионах Украины.

Источник: cgbrth Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Авиация врага работает. Противник применяет планирующие бомбы, которые могут лететь десятки километров (до 70 километров). Противник применяет 10-15, до 20 бомб в день по всей линии разграничения, с самолетов Су-35, и Су-34, которые не входят в зону поражения нашей ПВО, и это является для нас угрозой, на которую надо оперативно реагировать.

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Сейчас реагировать эффективно пока нечем. Чтобы отогнать эти самолеты подальше от наших границ, нам нужны дальнобойные системы и средства ПВО такие как Patriot и, безусловно современные многоцелевые истребители".

Напомним: В последнее время Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы. Обычно противник использует бомбы ФАБ-500 еще советских времен, которые дооборудуют крыльями и GPS-навигацией. Игнат отмечал, что обычно эти бомбы РФ не являются очень точными, поэтому представляют большую угрозу гражданским объектам.

Чтобы противодействовать этому виду вооружения, Украине нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые самолеты.

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Темы: войнаВоздушные силы ВСУПВОистребители
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