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Оккупанты уничтожили гимназию в Орехове на Запорожье

Ирина БалачукВторник, 4 апреля 2023, 11:39
Оккупанты уничтожили гимназию в Орехове на Запорожье
Здесь и далее фото ГСЧС

Российские захватчики обстреляли Запорожскую область и уничтожили двухэтажную гимназию в Орехове 3 апреля.

Источник: Главное управление ГСЧС в Запорожской области в Facebook

Дословно ГСЧС: "3 апреля враг совершил авиационный удар по одному из населенных пунктов Пологовского района. В результате этого произошло повреждение двух корпусов учебного заведения и разрушен тепловой переход между сооружениями с последующим возгоранием на общей площади 100 кв.м.

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Позже враг нанес повторный удар, который полностью разрушил двухэтажный корпус гимназии". 

 

Детали: Сообщается, что в результате вражеской атаки загорелись обломки здания на площади 100 кв.м.  

 

Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пожар.

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Жертв и пострадавших нет. 

 

СМИ сообщают, что речь идет о гимназии в Орехове.

Темы: Запорожская областьвойнаобразование
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