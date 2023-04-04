Россияне бьют по гражданской инфраструктуре: в Торецке попали по шахте, в Херсоне - по медучреждению

За прошедшие сутки российские захватчики наносили удар по гражданской инфраструктуре 8 областей, ночью ударили ракетами по шахте в Торецке, а в Херсоне обстреляли медицинское учреждение.

Источник: отчеты ОВА

Донетчина: сегодня ночью - ракетный обстрел шахты в Торецке. Погибли два человека. Повреждено двухэтажное административное здание.

Также ночью - ракетный обстрел Курахово. Под обстрел попала центральная часть города. Прямое попадание в двухэтажный торговый комплекс "Донбасс". Кроме того, повреждено здание Укрпочты и Укртелекома, находящихся рядом. Также под обстрел попала территория КНП "Кураховская городская больница" и технический водоем энергетического предприятия ДТЭК Кураховская ТЭС. Специалистами проводится обследование территории. Проводится работа по сбору информации, составление реестра повреждений. Коммунальные предприятия работают. Приступили к ликвидации последствий обстрелов.

За сутки враг применял РСЗО "Град", артиллерию, минометы.

Обстреляны: Авдеевка, Бахмут, Торецк, Очеретино, пгт Великая Новоселка.

За сутки по области: 4 погибших, 3 раненых.

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Херсонщина: за минувшие сутки противник совершил 61 обстрел по территории Херсонской области, выпустив 224 снаряда.

Город Херсон враг обстрелял 4 раза.

Один человек погиб.

Армия РФ обстреляла медучреждение в Херсоне. Повреждено здание. Прошло без пострадавших.

В результате вражеских обстрелов поврежден силовой электрический трансформатор в г. Берислав и в с. Крещеновка станция оператора мобильной связи "Киевстар".

С деоккупированной территории области эвакуированы 113 человек.

Сумщина: ночью россияне совершили обстрелы Середино-Будской и Эсманской общин. Есть раненые и разрушения.

Середино-Будская громада: в результате артобстрела по центральной части города Середина-Буда ранения получили 3 человека. Также повреждены помещения Дома культуры и админздания.

В Эсманской общине тоже зафиксирован артобстрел. Прошло без последствий.

Вчера в течение дня россияне обстреливали Белопольскую громаду - 3 обстрела: 14 прилетов из миномета и 100 выстрелов из АГС.

К счастью, без последствий.

Запорожская: линия разграничения приняла на себя очередные вражеские удары за прошедшие сутки

3 управляемых авиаудара, 3 атаки БПЛА и 44 артиллерийских обстрела пережили населенные пункты Запорожской области. Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Орехов, Преображенка, Чаривне, Гуляйполе, Новоандреевка, Новоданиловка, Белогорье, Ольговское, Каменское, Малые Щербаки.

Зафиксировано 10 новых сообщений о разрушении и повреждении жилых домов, квартир, хозяйственных построек.

Еще одной стратегической целью рашистов стало современное образовательное учреждение в Пологовском районе, которое, к счастью, не работало. Обошлось без жертв.

Харьковщина: сегодня утром враг обстрелял г. Купянск. Повреждено нежилое здание.

На Слобожанском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховка, Рубленое и Ольховатка.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Петро-Ивановка, Новомлинск, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка.

Вчера враг массированно обстреливал пгт Двуречная Купянского района. Всего осуществлено 48 обстрелов с использованием авиации, танков, САУ, минометов.

Также рашисты, предварительно из РСЗО "Град", обстреляли с. Моначиновка Купянского района, поврежден железнодорожный переезд.

Осуществили 36 обстрелов из танков, минометов и артиллерии с. Западное Купянского района.

Вчера вечером обстреляны г. Волчанск и пгт Волчанские Хутора, где ранения получил 28-летний гражданский мужчина. Госпитализирован, состояние легкое.

В результате обстрела с. Тихое Чугуевского района разрушена башня мобильной связи "Киевстар", которая упала на территорию частного домовладения. Поврежден забор, окна и крыша дома.

Луганщина: за прошедшие сутки россияне атаковали вблизи Невского, Кременной, Дибровы и Серебрянского лесничества.

Противник продолжает обстреливать населенные пункты вдоль линии фронта.

На этот раз он открывал огонь по Макеевке, Невскому, Кременной, Диброве, Белогоровке.

Ситуация в области остается сложной.

Одесчина: ночью враг атаковал юг страны дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136".

Из 17 дронов 14 уничтожено силами противовоздушной обороны. 13 из них - в небе Одесской области.

Было попадание по одному из предприятий на территории города Одесса, что вызвало пожар, который к утру спасателям удалось ликвидировать. Предварительно, без человеческих потерь.

Николаевщина: ночью над территорией области уничтожен один БПЛА.