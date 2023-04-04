Силовики разоблачили российскую финансовую пирамиду "Life is good"

Правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему, которую замаскировали под псевдоинвестиционный российский проект "Life is good".

Источник: СБУ, столичная полиция, Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По предварительным данным, сумма нанесенного гражданам ущерба достигает 40 миллионов долларов США.

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фото прокуратуры

Организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает "приумножать" капиталовложения.

Для пользования "услугой" мошенники разработали собственный веб-ресурс с учетными записями потенциальных "инвесторов". Дельцы обещали "вкладчикам" стабильные прибыли в виде "дивидендов" от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня. Кроме того, мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения к проекту новых участников.

Полученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета.

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По данным следствия, к организации сделки причастны более 10 человек. Прежде всего это граждане страны-агрессора. Сначала "проект" действовал только на территории РФ, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве.

После начала полномасштабного вторжения организаторы "пирамиды" хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины, отмечают в СБУ.

Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов правоохранители обнаружили: компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности; сувенирную и рекламную продукцию, которую дельцы использовали для привлечения "инвесторов".

Сейчас одному из топ-менеджеров "инвестпроекта" сообщено о подозрении в мошенничестве.

фото прокуратуры

Как пояснила УП, пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, подозреваемый - один из активных участников схемы и менеджер по Киеву. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Главный же организатор - гражданин РФ - находится в розыске.

Расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности продолжается. Правоохранители просят потерпевших заявить о преступлении.

Прямая речь Максимец: "Мошенники действовали через сеть "Интернет". Почти в каждом областном центре Украины были менеджеры этой компании. Между собой они коммуницировали и общались в мессенджерах, где в том числе обсуждали психологические инструменты для привлечения новых клиентов и выманивания у них средств.

Кроме Украины мошенники действовали в РФ и странах СНГ.

Следствием устанавливаются лица, которые способствовали этой афере. Мы просим всех пострадавших, которые инвестировали свои средства в мошенническую пирамиду, обратиться в столичный главк полиции с соответствующими заявлениями".