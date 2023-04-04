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Боррель посетит Китай на следующей неделе

Вторник, 4 апреля 2023, 12:38

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на следующей неделе посетит Китай.

Об этом он сказал во вторник журналистам в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Боррель отметил, что в марте премьер Испании Педро Санчес посетил Пекин, а на этой неделе в Китае находятся президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Я поеду на следующей неделе также. Как видите, многие европейцы посещают Китай", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что от Китая как от постоянного члена Совета безопасности ООН ожидают действий в защиту основанного на правилах международного порядка. Китай имеет моральные обязательства и не может стоять на стороне агрессора, добавил он.

"Мы были понятны с Китаем: его позиция относительно зверств и военных преступлений определит качество наших отношений с Пекином", - отметил глава европейской дипломатии.

ВИДЕО ДНЯ

Глава Еврокомиссии на днях отметила, что роль Китая относительно войны в Украине будет важной для отношений с ЕС.

Французская сторона считает, что учитывая тесные связи с Россией Китай может быть одной из немногих стран, которая может изменить правила игры в контексте войны в Украине.

Темы: Китай
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