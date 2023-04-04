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Шойгу: Беларусь получила авиацию и "Искандеры", способные наносить тактические ядерные удары

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 12:52
Шойгу: Беларусь получила авиацию и Искандеры, способные наносить тактические ядерные удары
Белорусские военные летят в Россию учиться управлять”Искандером-М”, фото Минобороны РБ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Беларусь уже имеет в распоряжении штурмовые самолеты и комплексы "Искандер-М", которые способны нанести тактические ядерные удары.

Об этом Шойгу сказал на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении.

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Кроме того, Вооруженным силам Беларуси передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", - заявил Шойгу.

С 3 апреля на одном из российских полигонов начались учения белорусских расчетов порядку применения "Искандер-М" "для защиты Союзного государства", добавил Шойгу.

Белорусские военнослужащие летят в Россию учится управлять ОТРК «Искандер-М»
Белорусские военнослужащие летят в Россию учиться управлять ОТРК «Искандер-М»
фото Минобороны Беларуси

Президент России Владимир Путин заявил в прошлом месяце, что планирует разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси.

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На прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Москва также может разместить стратегическое ядерное оружие, если возникнет такая необходимость.

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Темы: БеларусьРосcияядерное оружие
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