Шойгу: Беларусь получила авиацию и "Искандеры", способные наносить тактические ядерные удары

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Беларусь уже имеет в распоряжении штурмовые самолеты и комплексы "Искандер-М", которые способны нанести тактические ядерные удары.

Об этом Шойгу сказал на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении.

Кроме того, Вооруженным силам Беларуси передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", - заявил Шойгу.

С 3 апреля на одном из российских полигонов начались учения белорусских расчетов порядку применения "Искандер-М" "для защиты Союзного государства", добавил Шойгу.

Белорусские военнослужащие летят в Россию учиться управлять ОТРК «Искандер-М» фото Минобороны Беларуси

Президент России Владимир Путин заявил в прошлом месяце, что планирует разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси.

На прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Москва также может разместить стратегическое ядерное оружие, если возникнет такая необходимость.

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