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Силы обороны: Враг теряет логистику, из Мариуполя вывозят технику

Валентина РоманенкоВторник, 4 апреля 2023, 13:10
Силы обороны: Враг теряет логистику, из Мариуполя вывозят технику
Алексей Дмитрашковский. скриншот

Российским оккупационным войскам не хватает логистики, чтобы развернуть боевые действия по всей линии фронта.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Почему враг держит группировку войск на Запорожском направлении и не атакует? Следует объяснить: если враг растянет наступательные действия по всей линии фронта, то ему не хватит логистики. Противнику уже не хватает логистики на 4-х основных направлениях, где он атакует. Если еще Запорожское направление (подключить), то враг вообще не сможет поставлять ни боеприпасы, ни горючее.

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Проблема с этим уже ощутима, так появилась сегодня информация, что в Мариуполе враг после многочисленных попаданий (ВСУ -ред.) по складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов начал вывозить из Мариуполя технику, боеприпасы...

Это приведет к усложнению логистических поставок боеприпасов, горюче-смазочных материалов и ремонта техники".

Темы: война
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