Священник УПЦ МП благословлял армию РФ во время оккупации Харьковщины – СБУ

Служба безопасности разоблачила бывшего настоятеля одного из храмов Изюмской епархии УПЦ (МП) Александра Свиридова, который благословлял российских военных во время оккупации Харьковщины. После деоккупации настоятель сбежал в Россию.

Источник: Служба безопасности, источник УП в правоохранительных органах

Дословно: "В период временной оккупации части Харьковской области протоиерей организовал постановочное церковное шествие ко Дню крещения Киевской Руси, к которому пытался привлечь местных жителей.

По данным контрразведки СБУ, во время "мероприятия" он благословлял российских оккупантов и освящал их колонны военной техники в Купянском районе".

Детали: Весь "процесс" настоятель приказал зафиксировать на камеру для дальнейшего обнародования на кремлевских медиаресурсах.

Таким образом враг пытался имитировать "поддержку" захватчиков со стороны местных верующих на Харьковщине.

По информации источника УП, речь идет о протоиерее Изюмской епархии УПЦ (МП) Александре Свиридове 1960 г.р.

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Во время освобождения Харьковщины он вместе с семьей бежал в Россию.

Там его назначили настоятелем Православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.

В отношении Свиридова следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).