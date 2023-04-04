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Священник УПЦ МП благословлял армию РФ во время оккупации Харьковщины – СБУ

Алена МазуренкоВторник, 4 апреля 2023, 14:25
Священник УПЦ МП благословлял армию РФ во время оккупации Харьковщины – СБУ
фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила бывшего настоятеля одного из храмов Изюмской епархии УПЦ (МП) Александра Свиридова, который благословлял российских военных во время оккупации Харьковщины. После деоккупации настоятель сбежал в Россию.

Источник: Служба безопасности, источник УП в правоохранительных органах

Дословно: "В период временной оккупации части Харьковской области протоиерей организовал постановочное церковное шествие ко Дню крещения Киевской Руси, к которому пытался привлечь местных жителей.

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По данным контрразведки СБУ, во время "мероприятия" он благословлял российских оккупантов и освящал их колонны военной техники в Купянском районе".

Детали: Весь "процесс" настоятель приказал зафиксировать на камеру для дальнейшего обнародования на кремлевских медиаресурсах.

Таким образом враг пытался имитировать "поддержку" захватчиков со стороны местных верующих на Харьковщине.

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По информации источника УП, речь идет о протоиерее Изюмской епархии УПЦ (МП) Александре Свиридове 1960 г.р.

Во время освобождения Харьковщины он вместе с семьей бежал в Россию.

Там его назначили настоятелем Православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.

 

В отношении Свиридова следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Темы: УПЦ МПХарьковская областьдеоккупацияСБУ
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