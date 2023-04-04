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Для ВСУ планируют закупить FPV-дроны – вице-премьер

Валентина РоманенкоВторник, 4 апреля 2023, 15:39
Для ВСУ планируют закупить FPV-дроны – вице-премьер
иллюстративное фото

Среди дронов, на закупку которых для украинских воинов в этом году будет направлено как минимум 20 млрд грн, будут и FPV-дроны.

Источник: вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью "Суспільному"

Детали: FPV (то есть First Person View, дословно "от первого лица") - дроны, имеющие приспособление, с помощью которого оператор видит картинку с камеры дрона с помощью очков, а не с дисплея планшета.

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Прямая речь: "Конечно что входят (в бюджет в 20 млрд грн, которые планируют - ред.). FPV-дроны входят в ударные роты, в отдельные подразделения, которые используются, и другие подразделения...

Сейчас все больше появляется проектов, которые занимаются FPV. В этом видим потенциал, также поддерживаем. Враг также активно разрабатывает FPV-дроны, обучает пиотов. Началась такая борьба технологий на поле боя".

Детали: Отвечая на вопрос, что большую часть дронов на фронте занимают гражданские дроны китайского производства и разрабатываются ли планы аналогов в случае прекращения функционирования китайских дронов в Украине, Федоров сказал, что нужна локализация производства этого сегмента.

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По словам министра, эта работа происходит параллельно. Пока что нужно создавать лучшие условия для развития БПЛА, сначала финансировать эту сферу, чтобы украинские производители производили продукты. Для того чтобы появились такие компании, чтобы конкурировать с DJI.

Федоров отметил, что без денег, господдержки, либерализации этой помощи конечно невозможно занять эту нишу.

Прямая речь: "Поэтому сегодня MAVIC, действительно важны на фронте, они выполняют важную роль, обеспечиваем наши вооруженные силы, но параллельно мы уже видим, что появляются компании, которые могут работать в этой нише и имеют большой потенциал. Вопрос нашей нацбезопасности - он постепенно развивается и решается".

Что предшествовало: Кабинет министров принял постановление, которое будет способствовать развитию производства украинских беспилотников. В 2023 году Минобороны планирует увеличить закупку БПЛА для Вооруженных сил Украины и направить на это около 20 миллиардов гривен.

Темы: Вооруженные силыармиятехнологии
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