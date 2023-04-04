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Финляндия официально стала 31-й страной НАТО

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 15:52

Финляндия официально стала полноправным членом Североатлантического альянса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Финляндия стала 31-м членом НАТО после того, как передала ратификационные грамоты в Вашингтон, где расположен депозитарий Альянса. Этим шагом завершилась официальная процедура вступления.

В ходе формальной процедуры в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг передал приглашение о вступлении всех стран-членов НАТО главе МИД Финляндии. Тот в свою очередь передал ратификационные документы госсекретарю США Энтони Блинкену, который, приняв их, объявил, что Финляндия официально стала членом НАТО.

Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится торжественная церемония поднятия флага Финляндии рядом с флагами других стран-членов.

Вступление Финляндии в НАТО ознаменует конец эпохи нейтралитета страны, которая была внеблоковой с обретения независимости в 1917 году и подверглась вооруженной агрессии СССР в начале Второй мировой войны.

Недавнее вторжение России в Украину побудило финнов искать безопасности под эгидой соглашения о коллективной обороне НАТО. Присоединение Финляндии примерно вдвое увеличивает длину границы НАТО с Россией.

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Несмотря на то, что присоединение Финляндии долгое время блокировала Турция, ратификация финского вступления в НАТО стала самой быстрой в истории на фоне войны в Украине и длилась меньше года.

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Темы: ФинляндияНАТО
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