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Из-за разрушения шлюза подтоплены сотни домов в Краматорске, вода прибывает

Евгений КизиловВторник, 4 апреля 2023, 17:36
Из-за разрушения шлюза подтоплены сотни домов в Краматорске, вода прибывает
подтопленные дома, фото из фб кириленко

На одном из прудов в Краматорске был частично разрушен водосбросной шлюз, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды. Подтопило около 260 домов на 30 улицах.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook

Детали: По его словам, чрезвычайное происшествие случилось в поселке Краматорской территориальной громады.

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Вода до сих пор прибывает.

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, коммунальные службы и представители профильных департаментов областной и городской военных администраций.

Прямая речь: "Создаем бетонное заграждение и расчищаем русло местной реки для минимизации последствий разлива, расселяем людей из пострадавших домов во временное жилье".

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Темы: Краматорскчрезвычайное происшествие
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