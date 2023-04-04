Из-за разрушения шлюза подтоплены сотни домов в Краматорске, вода прибывает
Вторник, 4 апреля 2023, 17:36
На одном из прудов в Краматорске был частично разрушен водосбросной шлюз, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды. Подтопило около 260 домов на 30 улицах.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook
Детали: По его словам, чрезвычайное происшествие случилось в поселке Краматорской территориальной громады.
Вода до сих пор прибывает.
На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, коммунальные службы и представители профильных департаментов областной и городской военных администраций.
Прямая речь: "Создаем бетонное заграждение и расчищаем русло местной реки для минимизации последствий разлива, расселяем людей из пострадавших домов во временное жилье".
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