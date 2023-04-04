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Российский полковник и двое его подчиненных насиловали украинку на Харьковщине

Елена РощинаВторник, 4 апреля 2023, 18:42
Российский полковник и двое его подчиненных насиловали украинку на Харьковщине
Российский командир с подчиненными изнасиловал девушку на Харьковщине, коллаж фото

Украинские правоохранители идентифицировали трех российских военных, которые в 2022 году во время оккупации Харьковской области изнасиловали молодую девушку: командиру в звании "полковник", младшему сержанту и рядовому заочно объявлено подозрение.

Источник: Служба безопасности Украины, Харьковская областная прокуратура, харьковское издание "Думка"

Детали: Во время оккупации одного из населенных пунктов Харьковщины весной прошлого года российские военные изнасиловали молодую девушку.

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Правоохранители идентифицировали трех военных преступников. 

Это 43-летний полковник, командир 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ, и двое его подчиненных: 20-летний рядовой, который был водителем, и 24-летний младший сержант, командир отделения командно-боевой машины.

Dumka.media со ссылкой на источники в системе правоохранительных органов Харьковской области сообщает, что в совершении преступления подозревают командира 99-го самоходного артиллерийского полка ВС РФ Эмиля Ахмерова, командира отделения Мамми Маммиева и водителя Константина Шляпникова.

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По данным следствия, в прошлом году оккупанты пришли в дом, где проживала девушка с семьей. Сначала они угрожали людям оружием, а затем начали стрельбу из автоматов в сторону хозяйственных помещений. После этого они приказали отдать им все средства связи для проверки.

Убедившись, что это – гражданское население, российские военные покинули домовладение.

Однако вечером того же дня захватчики вернулись, приказали родственникам девушки оставаться дома, а потерпевшую силой посадили в БТР и повезли ее к одному из домов, где их ждал командир. Россияне заставили девушку поехать с ними, угрожая расстрелять ее семью. 

Они закрыли девушке глаза капюшоном, чтобы она не понимала, куда ее везут, и не запомнила маршрут. По дороге российские военные обнажали девушку.

Когда они прибыли к дому, где находился 43-летний командир, оккупанты по очереди насиловали девушку. При этом российский командир сказал своим подчиненным, что он будет делать это первым.

После деоккупации девушка обратилась в правоохранительные органы с целью привлечения к ответственности насильников.

В результате сексуального насилия потерпевшая получила травмы. Это подтверждено выводами судебно-медицинской экспертизы.

СБУ провела следственные действия и установила личности трех оккупантов, совершивших групповое изнасилование молодой женщины: все они входили в состав 99-го артиллерийского полка ВС РФ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили о подозрении трем злоумышленникам по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц).

Ахмеров Эмиль Камильевич
Ахмеров Эмиль Камильевич
Маммиев Мамми Абдулгамидович
Маммиев Мамми Абдулгамидович
Шляпников Константин
Шляпников Константин

СБУ проводит комплексные мероприятия для установления места пребывания фигурантов и привлечения их к ответственности.

Темы: оккупацияХарьковская областьРосcиякриминал
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