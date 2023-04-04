Российский полковник и двое его подчиненных насиловали украинку на Харьковщине

Украинские правоохранители идентифицировали трех российских военных, которые в 2022 году во время оккупации Харьковской области изнасиловали молодую девушку: командиру в звании "полковник", младшему сержанту и рядовому заочно объявлено подозрение.

Источник: Служба безопасности Украины, Харьковская областная прокуратура, харьковское издание "Думка"

Детали: Во время оккупации одного из населенных пунктов Харьковщины весной прошлого года российские военные изнасиловали молодую девушку.

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Правоохранители идентифицировали трех военных преступников.

Это 43-летний полковник, командир 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ, и двое его подчиненных: 20-летний рядовой, который был водителем, и 24-летний младший сержант, командир отделения командно-боевой машины.

Dumka.media со ссылкой на источники в системе правоохранительных органов Харьковской области сообщает, что в совершении преступления подозревают командира 99-го самоходного артиллерийского полка ВС РФ Эмиля Ахмерова, командира отделения Мамми Маммиева и водителя Константина Шляпникова.

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По данным следствия, в прошлом году оккупанты пришли в дом, где проживала девушка с семьей. Сначала они угрожали людям оружием, а затем начали стрельбу из автоматов в сторону хозяйственных помещений. После этого они приказали отдать им все средства связи для проверки.

Убедившись, что это – гражданское население, российские военные покинули домовладение.

Однако вечером того же дня захватчики вернулись, приказали родственникам девушки оставаться дома, а потерпевшую силой посадили в БТР и повезли ее к одному из домов, где их ждал командир. Россияне заставили девушку поехать с ними, угрожая расстрелять ее семью.

Они закрыли девушке глаза капюшоном, чтобы она не понимала, куда ее везут, и не запомнила маршрут. По дороге российские военные обнажали девушку.

Когда они прибыли к дому, где находился 43-летний командир, оккупанты по очереди насиловали девушку. При этом российский командир сказал своим подчиненным, что он будет делать это первым.

После деоккупации девушка обратилась в правоохранительные органы с целью привлечения к ответственности насильников.

В результате сексуального насилия потерпевшая получила травмы. Это подтверждено выводами судебно-медицинской экспертизы.

СБУ провела следственные действия и установила личности трех оккупантов, совершивших групповое изнасилование молодой женщины: все они входили в состав 99-го артиллерийского полка ВС РФ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили о подозрении трем злоумышленникам по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц).

Ахмеров Эмиль Камильевич

Маммиев Мамми Абдулгамидович

Шляпников Константин

СБУ проводит комплексные мероприятия для установления места пребывания фигурантов и привлечения их к ответственности.