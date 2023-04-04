США выделяют Украине военной помощи на $2,6 млрд

Министерство обороны США во вторник объявило о выделении Украине очередного пакета военной помощи на общую сумму 2,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пакет состоит из двух частей: первая, на 2,1 миллиарда долларов, финансируется из Инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой оружие заказывается у производителей, а не берется из запасов американских вооруженных сил.

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Из этих средств будут профинансированы дополнительные боеприпасы для комплексов NASAMS, девять 30-мм противодронных пушек, 10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS, три радиолокационные станции воздушного наблюдения, 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы, 130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды, 122-мм ракеты для систем "Град", реактивные системы залпового огня и боеприпасы к ним, 120-мм и 81-мм минометные системы и снаряды к ним, 120-мм танковые боеприпасы.

Также предусмотрены противотанковые комплексы Javelin, высокоточные авиационные боеприпасы, примерно 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 миллионов патронов к нему, семь тактических автомобилей для эвакуации техники, восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 топливных прицепов, бронированные мостовые системы, четыре автомобиля материально-технического обеспечения, грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования, средства защищенной связи, в частности спутниковой, а также обучение и средства на содержание упомянутой техники.

Остальные 500 миллионов долларов, которые приходятся прежде всего на боеприпасы, поступят в рамках президентской Инициативы по сокращению вооружений, которая позволяет лидеру США в чрезвычайных ситуациях передавать оружие из американских запасов.

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В рамках этого пакета Украина получит дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, 120-мм минометные мины, 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы, 25-мм боеприпасы, тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW, примерно 400 гранатометов и 200 тысяч боеприпасов к ним.

Кроме того, из этих средств профинансируют 11 тактических транспортных средств для эвакуации оборудования, 61 тяжелый топливозаправщик, 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования, оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей, а также запасные части и другое полевое оборудование.

Напомним, последний пакет военной помощи в размере 350 миллионов долларов был объявлен 20 марта. Всего с начала полномасштабного вторжения России США объявили о военной помощи Украине на сумму около 33 миллиардов долларов.