Российские Су-35 сбросили авиабомбы на Черниговщину – ОК "Север"

Российские военные вечером 4 апреля сбросили авиабомбы с истребителей Су-35 на село в Черниговской области, есть пострадавший.

Источник: ОК "Север", Суспильне

Дословно: "Около 17:31 от диспетчера ГСЧС поступило сообщение, что в с. Печенюги горит частный дом и хозяйственные постройки. Как стало известно, возгорание произошло в результате авиационного удара, который осуществили два российских Су-35".

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Детали: Как сообщает ОК "Север", по предварительным данным, истребители сбросили две бомбы. Информация о пострадавших не поступала.

Дополнено: По словам местных жителей, разрушены два дома, в одном из которых был житель села. Его отвезли в больницу.

Директор Новгород-Северской больницы Оксаны Черненко сообщает, что пострадавший, по предварительной информации, получил травмы средней степени тяжести. Сейчас находится в операционной.