Румыния обещает более $1,5 млн на укрепление безопасности Украины и Молдовы

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску анонсировал выделение в целом более 1,5 миллиона долларов на укрепление безопасности Молдовы и Украины, учитывая действия России.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он заявил во вторник накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Как напомнил Ауреску, во вторник состоится первое с 2017 года заседание Комиссии Украина-НАТО, на котором будет обсуждаться поддержка Украины, а в рамках министерской встречи - и "других уязвимых партнеров в регионе, например Молдовы, которая является мишенью дестабилизирующих действий России".

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"Именно поэтому Румыния возьмет на себя обязательства, и я объявлю завтра и сегодня о том, что мы сделаем дальнейший вклад в программы Альянса по развитию оборонного потенциала, выделив более 800 тысяч долларов США для Украины и 750 тысяч долларов США для Молдовы, с целью улучшения их обороноспособности", - подчеркнул министр.

На прошлой неделе заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Альянс усилит поддержку Молдовы, продолжая придерживаться ее нейтралитета.

Как известно, Молдова не является членом НАТО, но сотрудничает с Альянсом. В декабре представитель Молдовы впервые принял участие в министерской встрече НАТО в Бухаресте.

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В январе президент Майя Санду заявила, что в правительстве на фоне полномасштабной войны в Украине обсуждают возможность отойти от нейтрального статуса и вступить в "больший альянс".