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Турция скупает российское дизельное топливо, которое больше не поставляется в ЕС

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 20:22

Турция загружает миллионы баррелей дизеля из России, который страны Европейского Союза больше не могут покупать из-за введенных санкций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg.

Поставки дизельного горючего в Турцию из России в прошлом месяце выросли до самого высокого уровня не менее семи лет, показывают данные, собранные изданием. Это произошло после введения санкций в начале февраля, запретивших странам ЕС покупать топливо из России, поставляемое морским путем.

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Хотя ожидалось, что Турция увеличит покупку российских баррелей после того, как начнут действовать ограничения, масштабы выглядят впечатляющими.

Потоки превысили 10 миллионов баррелей в марте почти на 50% больше, чем в феврале, и достаточно, чтобы удовлетворить спрос страны по крайней мере на пару недель. Это также потенциально прибыльно, поскольку Турция, вероятно, поставляет топливо по привлекательным ценам.

"Турция выигрывает больше всего, поскольку получает доступ к проблемному российскому газойлю/дизелю", - сказал Юджин Линделл, руководитель отдела нефтепереработки консалтинговой компании Facts Global Energy, добавив, что это также означает, что Россия находит покупателя для своих поставок.

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Поскольку Турция все еще может законно импортировать дизельное топливо из России, трейдеры могут потенциально завозить относительно дешевые баррели для удовлетворения энергетических потребностей страны. В то же время, собственно производство Турции можно было бы продавать в ЕС по более высокой цене.

Хотя общий импорт Турции вырос в марте благодаря поставкам из России, ее экспорт был относительно стабильным.

Влияние недавних разрушительных землетрясений на потребности страны в импорте дизельного топлива также сложно оценить количественно.

"Единственное логическое заключение по Турции заключается в том, что нефтеперерабатывающая система работает на значительно более низком уровне. Связано ли это с землетрясением, еще предстоит выяснить", — сказал Линделл.

Напомним, в РФ заявили, что сократят добычу нефти до 500 тысяч баррелей в день в связи с установленными Западом предельными ценами как части санкций за войну против Украины.

Темы: ТурцияЕС
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