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Турция скупает российское дизельное топливо, которое больше не поставляется в ЕС

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 20:22

Турция загружает миллионы баррелей дизеля из России, который страны Европейского Союза больше не могут покупать из-за введенных санкций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg.

Поставки дизельного горючего в Турцию из России в прошлом месяце выросли до самого высокого уровня не менее семи лет, показывают данные, собранные изданием. Это произошло после введения санкций в начале февраля, запретивших странам ЕС покупать топливо из России, поставляемое морским путем.

Хотя ожидалось, что Турция увеличит покупку российских баррелей после того, как начнут действовать ограничения, масштабы выглядят впечатляющими.

Потоки превысили 10 миллионов баррелей в марте почти на 50% больше, чем в феврале, и достаточно, чтобы удовлетворить спрос страны по крайней мере на пару недель. Это также потенциально прибыльно, поскольку Турция, вероятно, поставляет топливо по привлекательным ценам.

"Турция выигрывает больше всего, поскольку получает доступ к проблемному российскому газойлю/дизелю", - сказал Юджин Линделл, руководитель отдела нефтепереработки консалтинговой компании Facts Global Energy, добавив, что это также означает, что Россия находит покупателя для своих поставок.

Поскольку Турция все еще может законно импортировать дизельное топливо из России, трейдеры могут потенциально завозить относительно дешевые баррели для удовлетворения энергетических потребностей страны. В то же время, собственно производство Турции можно было бы продавать в ЕС по более высокой цене.

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Хотя общий импорт Турции вырос в марте благодаря поставкам из России, ее экспорт был относительно стабильным.

Влияние недавних разрушительных землетрясений на потребности страны в импорте дизельного топлива также сложно оценить количественно.

"Единственное логическое заключение по Турции заключается в том, что нефтеперерабатывающая система работает на значительно более низком уровне. Связано ли это с землетрясением, еще предстоит выяснить", — сказал Линделл.

Напомним, в РФ заявили, что сократят добычу нефти до 500 тысяч баррелей в день в связи с установленными Западом предельными ценами как части санкций за войну против Украины.

Темы: ТурцияЕС
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