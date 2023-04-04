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Трампа арестовали в суде Нью-Йорка

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 20:34
Трампа арестовали в суде Нью-Йорка
Фото: AFP, Getty Images

45-й президент США Дональд Трамп прибыл в окружной суд Манхэттена штата Нью-Йорк, где ему, как ожидается, объявят уголовное обвинение по делу о выплатах бывшей порноактрисе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в прямой трансляции CNN.

По прибытии в суд Трампа формально арестовали и поместили под стражу до предъявления обвинений. Во время ареста на Трампа не будут надевать наручники, поскольку он и так находится под постоянным наблюдением правоохранительных органов как бывший президент.

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Ожидается, что во время ареста у экс-президента США возьмут отпечатки пальцев, хотя пока неясно, будет ли сделана его фотография. Затем его приведут в зал суда, где и предъявят обвинения.

После этого Трампа, скорее всего, отпустят из-под ареста в зале суда, при этом на него могут наложить ограничения - например запрет определенных публичных действий.

Перед объявлением обвинения под зданием суда в Манхэттене накануне собрались сторонники и оппоненты 45-го президента США. 

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Как сообщалось, Трамп - это первый в истории экс-президент США, которому будут предъявлены уголовные обвинения.

История, фигурирующая в деле, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле возле курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые на самом деле были предназначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Трамп заявляет о своей невиновности и политическом преследовании со стороны администрации президента Джо Байдена.

Подробнее о деле читайте в статье: Порнороман Трампа: каким может стать первое уголовное обвинение экс-президенту США. Также смотрите видео ЕвроПравды.

Темы: ТрампарестСША
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