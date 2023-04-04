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Хмельничане проголосовали за переход церкви УПЦ МП к ПЦУ

"Украинская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 21:00
Хмельничане проголосовали за переход церкви УПЦ МП к ПЦУ
Фото: Суспильне

Жители Хмельницка проголосовали за церкви Казанской иконы Божьей матери Украинской православной церкви Московского патриархата к Православной церкови Украины. 

Источник: Суспильне 

Детали: На собрание зарегистрировали и проголосовали за переход в ПЦУ более 2000 человек. Среди присутствующих также были военные и правоохранители. Священники отказались отдать ключи добровольно 

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"Суспильне" сообщает, что перед закрытыми дверями храма прозвучала первая молитва на украинском языке. Затем присутствующие избрали Приходской совет и опечатали двери храма.

 

Темы: ХмельницкийвойнацерковьУПЦ МП
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