Хмельничане проголосовали за переход церкви УПЦ МП к ПЦУ
Вторник, 4 апреля 2023, 21:00
Жители Хмельницка проголосовали за церкви Казанской иконы Божьей матери Украинской православной церкви Московского патриархата к Православной церкови Украины.
Источник: Суспильне
Детали: На собрание зарегистрировали и проголосовали за переход в ПЦУ более 2000 человек. Среди присутствующих также были военные и правоохранители. Священники отказались отдать ключи добровольно
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"Суспильне" сообщает, что перед закрытыми дверями храма прозвучала первая молитва на украинском языке. Затем присутствующие избрали Приходской совет и опечатали двери храма.