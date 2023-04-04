Хмельничане проголосовали за переход церкви УПЦ МП к ПЦУ

Жители Хмельницка проголосовали за церкви Казанской иконы Божьей матери Украинской православной церкви Московского патриархата к Православной церкови Украины.

Источник: Суспильне

Детали: На собрание зарегистрировали и проголосовали за переход в ПЦУ более 2000 человек. Среди присутствующих также были военные и правоохранители. Священники отказались отдать ключи добровольно

"Суспильне" сообщает, что перед закрытыми дверями храма прозвучала первая молитва на украинском языке. Затем присутствующие избрали Приходской совет и опечатали двери храма.