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Зеленский призвал Чили поддержать усилия МУС на арест Путина

Ольга ГлущенкоСреда, 5 апреля 2023, 00:40
Зеленский призвал Чили поддержать усилия МУС на арест Путина
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Чили, призвав поддержать усилия Международного уголовного суда по ордеру на арест российского диктатора Владимира Путина.

Источник: Зеленский в обращении к парламенту Чили

Прямая речь: "Не могут быть нормами такие войны, как сейчас ведет Россия против Украины. Это государство-фашист. Государство-террорист. Государство-зло. Государство, заслуживающее законное и справедливое отношение мира – отношение как к преступнику.

Поддерживайте усилия Международного уголовного суда, который недавно выдал ордер на арест российского диктатора".

Детали: Зеленский в обращении отметил, что нет "такого преступления, которое бы еще не совершила Россия, ведя эту войну. И нет такого народа, который мог бы остаться равнодушным или нейтральным к такому злу".

Также президент Украины поблагодарил Республику Чили "за принципиальное осуждение российской агрессии, за поддержку соответствующих резолюций Генассамблеи ООН". И за участие Чили в гуманитарном разминировании Украины.

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Темы: ЗеленскийсудПутин
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