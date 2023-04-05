Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский призвал Чили поддержать усилия МУС на арест Путина

Ольга ГлущенкоСреда, 5 апреля 2023, 00:40
Зеленский призвал Чили поддержать усилия МУС на арест Путина
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Чили, призвав поддержать усилия Международного уголовного суда по ордеру на арест российского диктатора Владимира Путина.

Источник: Зеленский в обращении к парламенту Чили

Прямая речь: "Не могут быть нормами такие войны, как сейчас ведет Россия против Украины. Это государство-фашист. Государство-террорист. Государство-зло. Государство, заслуживающее законное и справедливое отношение мира – отношение как к преступнику.

Реклама:

Поддерживайте усилия Международного уголовного суда, который недавно выдал ордер на арест российского диктатора".

Детали: Зеленский в обращении отметил, что нет "такого преступления, которое бы еще не совершила Россия, ведя эту войну. И нет такого народа, который мог бы остаться равнодушным или нейтральным к такому злу".

Также президент Украины поблагодарил Республику Чили "за принципиальное осуждение российской агрессии, за поддержку соответствующих резолюций Генассамблеи ООН". И за участие Чили в гуманитарном разминировании Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЗеленскийсудПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
Все новости...
Реклама: