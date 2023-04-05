Силы обороны разбили 11 районов сосредоточения и 3 пункта управления врага – сводка

За минувшие сутки украинские защитники поразили 11 районов сосредоточения врага и 3 пункта управления врага, а также отбили более 60 атак россиян.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 47 авиационных ударов, в частности, применил 17 БпЛА типа "Шахед-136". 14 из них были уничтожены нашими защитниками. Также враг совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

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Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток было отражено более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка".

"В Большой Кардашевке Херсонской области, из-за перемещения тяжелой техники оккупантов по окрестностям населенного пункта, почти полностью ограничен въезд и выезд всех местных жителей, людям запрещено покидать свои дома. Усилена проверка документов и мобильных телефонов".

Детали: 4 апреля враг совершил обстрелы населенных пунктов Леонивка Черниговской области; Середина-Буда, Бачевск, Волфино, Запселье и Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Песчаное, Огирцево, Волчанск, Рубленое, Двуречанское и Тополя на Харьковщине.

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На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Першотравневое Харьковской области и Новоселовское и Крохмальное на Луганщине.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и южнее Спирного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них: Стельмаховка, Торское, Северск, Раздоловка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Также оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Богдановки, что в Донецкой области. Подразделения сил обороны в течение суток отбили около 30 атак противника на указанном участке фронта. от вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, включая Васюковку, Миньковку, Орехово-Васильевку, Новомарково, Бахмут, Часов Яр, Григорьевку, Ивановское, Северное и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. В то же время враг обстрелял населенные пункты Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БпЛА. Осуществил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонительные возможности. Осуществил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них - Новоданиловка, Орехов, Щербаки, Малые Щербаки Запорожской области; Качкаровка, Змиевка, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Днепровское Херсонской области, а также город Херсон.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит российский высокоточный БпЛА типа "КУБ".

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы противника.