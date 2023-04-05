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Зеленский уже прибыл в Польшу

"Европейская правда"Среда, 5 апреля 2023, 08:47
Зеленский уже прибыл в Польшу
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля прибыл с официальным визитом в Польшу. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский приехал с первой леди. Это первый за время полномасштабной войны случай, когда визит украинского президента анонсировали заранее.

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В канцелярии президента Польши сообщали, что после официального приветствия гостей Анджеем Дудой и женой лидеры проведут переговоры в президентском дворце, после того состоятся переговоры делегаций.

Руководитель бюро международной политики при канцелярии президента Марчин Пшидач, которого цитирует PAP, рассказал, что переговоры будут касаться "всего спектра польско-украинских отношений, начиная с политики безопасности". По его словам, планируют поднимать и исторические вопросы.

В 18-00 планируется совместное выступление Анджея Дуды и Владимира Зеленского.

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В канцелярии президента Польши заверили, что все службы должным образом подготовлены к организации такого визита и он должен быть безопасным.

Это первый официальный визит Зеленского в Варшаву за время полномасштабной войны. Кроме того, президенты Украины и Польши дважды пересекались "в рабочем режиме" в Жешуве – в декабре 2022 и феврале 2023 года.

До сих пор за время полномасштабной войны президент Украины лишь несколько раз выезжал за границу – для визита в Вашингтон, и, одной поездкой – в Лондон, Париж и Брюссель.

Анджей Дуда за время полномасштабной войны приезжал в Украину четыре раза, из них первый – в апреле 2022 года с балтийскими коллегами, а последний – в январе 2023 года на саммит "Люблинского треугольника" во Львове.

Темы: ЗеленскийПольшадипломатические отношения
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